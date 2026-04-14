МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7
МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7 - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки". | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:29+0300
2026-04-14T18:29+0300
2026-04-14T18:29+0300
мировая экономика
великобритания
мвф
g7
ЛОНДОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки". Как следует из опубликованного во вторник доклада МВФ, прогноз роста ВВП Великобритании в 2026 году снижен с 1,3% до 0,8%. Снижение на 0,5 процентных пункта является самым большим среди стран G7. Согласно прогнозу, инфляция в Великобритании в текущем году достигнет 3,2%, что также станет самым высоким показателем среди стран "семерки". Британский министр финансов Рэйчел Ривз признала, что эскалация на Ближнем Востоке создает значительные трудности для страны. "Война в Иране - это не наша война, но она дорого обойдется Великобритании. Я не хотела бы таких издержек, но нам придется иметь с этим дело", - заявила она британским СМИ, комментируя прогноз. В марте Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что Британия больше всех в G20 пострадает от эскалации на Ближнем Востоке.
великобритания
мировая экономика, великобритания, мвф, g7
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВФ, G7
МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7
МВФ понизил прогноз роста британской экономики сильнее всех среди стран G7