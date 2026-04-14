https://1prime.ru/20260414/mvf-869160366.html

МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7 - 14.04.2026, ПРАЙМ

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки".

2026-04-14T18:29+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

ЛОНДОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки". Как следует из опубликованного во вторник доклада МВФ, прогноз роста ВВП Великобритании в 2026 году снижен с 1,3% до 0,8%. Снижение на 0,5 процентных пункта является самым большим среди стран G7. Согласно прогнозу, инфляция в Великобритании в текущем году достигнет 3,2%, что также станет самым высоким показателем среди стран "семерки". Британский министр финансов Рэйчел Ривз признала, что эскалация на Ближнем Востоке создает значительные трудности для страны. "Война в Иране - это не наша война, но она дорого обойдется Великобритании. Я не хотела бы таких издержек, но нам придется иметь с этим дело", - заявила она британским СМИ, комментируя прогноз. В марте Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что Британия больше всех в G20 пострадает от эскалации на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260414/tseny-869156643.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

