Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7 - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз роста ВВП Британии сильнее всех среди стран G7
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки". | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:29+0300
мировая экономика
великобритания
мвф
g7
ЛОНДОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки". Как следует из опубликованного во вторник доклада МВФ, прогноз роста ВВП Великобритании в 2026 году снижен с 1,3% до 0,8%. Снижение на 0,5 процентных пункта является самым большим среди стран G7. Согласно прогнозу, инфляция в Великобритании в текущем году достигнет 3,2%, что также станет самым высоким показателем среди стран "семерки". Британский министр финансов Рэйчел Ривз признала, что эскалация на Ближнем Востоке создает значительные трудности для страны. "Война в Иране - это не наша война, но она дорого обойдется Великобритании. Я не хотела бы таких издержек, но нам придется иметь с этим дело", - заявила она британским СМИ, комментируя прогноз. В марте Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что Британия больше всех в G20 пострадает от эскалации на Ближнем Востоке.
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МВФ, G7
ЛОНДОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Великобритании в 2026 году сильнее всех среди стран "Большой семерки".
Как следует из опубликованного во вторник доклада МВФ, прогноз роста ВВП Великобритании в 2026 году снижен с 1,3% до 0,8%. Снижение на 0,5 процентных пункта является самым большим среди стран G7.
Согласно прогнозу, инфляция в Великобритании в текущем году достигнет 3,2%, что также станет самым высоким показателем среди стран "семерки".
Британский министр финансов Рэйчел Ривз признала, что эскалация на Ближнем Востоке создает значительные трудности для страны.
"Война в Иране - это не наша война, но она дорого обойдется Великобритании. Я не хотела бы таких издержек, но нам придется иметь с этим дело", - заявила она британским СМИ, комментируя прогноз.
В марте Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что Британия больше всех в G20 пострадает от эскалации на Ближнем Востоке.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
