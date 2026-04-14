МВФ оценил уровень невозвратных кредитов в российском банковском секторе - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ оценил уровень невозвратных кредитов в российском банковском секторе
2026-04-14T18:34+0300
18:34 14.04.2026
 
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень невозвратных кредитов в банковском секторе России остается умеренным, заявил помощник директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Джейсон Ву.
"Невозвратные кредиты (в РФ - ред.) по-прежнему остаются на довольно умеренном уровне. Так что, возможно, есть отдельные банки, которые могли бы показать иную картину, но в целом мы видим именно это", - сказал Ву журналистам на мероприятии МВФ в Вашингтоне.
Он также добавил, что по мнению МВФ, объём невозвратных кредитов в банковском секторе якобы вырос.
Невозвратные кредиты - это кредиты, по которым заёмщики не производят выплаты вовремя. Обычно это означает, что платёж по кредиту серьёзно просрочен, или что полное погашение кредита представляется маловероятным.
Как сообщал в марте Банк России, российские банки в 2025 году в 1,5 раза сократили долю кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Вследствие активной политики ЦБ по ограничению кредитования таких заемщиков доля проблемной задолженности остается умеренной, указывал регулятор.
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
16:41
 
