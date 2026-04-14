https://1prime.ru/20260414/mvf-869160510.html
МВФ оценил уровень невозвратных кредитов в российском банковском секторе
2026-04-14T18:34+0300
экономика
банки
финансы
рф
вашингтон
мвф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень невозвратных кредитов в банковском секторе России остается умеренным, заявил помощник директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Джейсон Ву. "Невозвратные кредиты (в РФ - ред.) по-прежнему остаются на довольно умеренном уровне. Так что, возможно, есть отдельные банки, которые могли бы показать иную картину, но в целом мы видим именно это", - сказал Ву журналистам на мероприятии МВФ в Вашингтоне. Он также добавил, что по мнению МВФ, объём невозвратных кредитов в банковском секторе якобы вырос. Невозвратные кредиты - это кредиты, по которым заёмщики не производят выплаты вовремя. Обычно это означает, что платёж по кредиту серьёзно просрочен, или что полное погашение кредита представляется маловероятным. Как сообщал в марте Банк России, российские банки в 2025 году в 1,5 раза сократили долю кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Вследствие активной политики ЦБ по ограничению кредитования таких заемщиков доля проблемной задолженности остается умеренной, указывал регулятор.
рф
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
