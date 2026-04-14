https://1prime.ru/20260414/mvf-869160510.html

МВФ оценил уровень невозвратных кредитов в российском банковском секторе

2026-04-14T18:34+0300

экономика

банки

финансы

рф

вашингтон

мвф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Уровень невозвратных кредитов в банковском секторе России остается умеренным, заявил помощник директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Джейсон Ву. "Невозвратные кредиты (в РФ - ред.) по-прежнему остаются на довольно умеренном уровне. Так что, возможно, есть отдельные банки, которые могли бы показать иную картину, но в целом мы видим именно это", - сказал Ву журналистам на мероприятии МВФ в Вашингтоне. Он также добавил, что по мнению МВФ, объём невозвратных кредитов в банковском секторе якобы вырос. Невозвратные кредиты - это кредиты, по которым заёмщики не производят выплаты вовремя. Обычно это означает, что платёж по кредиту серьёзно просрочен, или что полное погашение кредита представляется маловероятным. Как сообщал в марте Банк России, российские банки в 2025 году в 1,5 раза сократили долю кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Вследствие активной политики ЦБ по ограничению кредитования таких заемщиков доля проблемной задолженности остается умеренной, указывал регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

