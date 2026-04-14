В НБКИ назвали регионы-лидеры по росту выдачи кредитных карт за март

В НБКИ назвали регионы-лидеры по росту выдачи кредитных карт за март - 14.04.2026, ПРАЙМ

В НБКИ назвали регионы-лидеры по росту выдачи кредитных карт за март

Выдача кредитных карт в марте больше всего выросла за год в Воронежской, Ярославской, Ростовской и Тюменской областях, а также в Пермском крае, сообщается в... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T11:47+0300

2026-04-14T11:47+0300

2026-04-14T11:47+0300

финансы

банки

россия

пермский край

рф

татарстан

нбки

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Выдача кредитных карт в марте больше всего выросла за год в Воронежской, Ярославской, Ростовской и Тюменской областях, а также в Пермском крае, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "Наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных новых кредитных карт в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров) в марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Воронежской (+18,7%), Ярославской (+17,3%), Ростовской (+16,6%) и Тюменской (+14,9%) областях, а также Пермском крае (+14,1%)", – говорится в сообщении. При этом единственным регионом из топ-30, в котором данный показатель за год сократился, оказался Татарстан (-2,6%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредиток в марте увеличилась на 7,1% и 8% соответственно. По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, всего в марте 2026 года выдано 1,2 миллиона кредитных карт. Это на 8,6% больше в годовом выражении и на 17,6% – в месячном. В то же время по сравнению с мартом 2024 года показатель снизился в 1,9 раза. Всего в первом квартале 2026 года россияне получили 3,21 миллиона кредиток. Это на 1,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года и сразу в 2 раза меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Такую динамику показателя в НБКИ объясняют тем, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении долговой нагрузки потенциальных заемщиков. После введения данных мер выдача новых кредитных карт в четвертом квартале 2024 года – первом квартале 2025 года резко сократилась, стабилизировавшись затем на довольно низких значениях (3,2-3,8 миллиона кредитных карт в квартал). При этом в первом-третьем кварталах 2024 года выдача кредиток держалась на уровне 6,2-6,9 миллиона кредитных карт в квартал.

пермский край

рф

татарстан

финансы, банки, россия, пермский край, рф, татарстан, нбки