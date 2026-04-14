"Разрушить Украину": в США раскрыли неожиданный план Нетаньяху
Профессор Миршаймер: Нетаньяху может рассмотреть ядерный вариант в иранском кризисе
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Израиль попал в непростую ситуацию после атак на Иран, в результате чего премьер-министр Нетаньяху проявляет интерес к подрыву позиций Украины, отвлекающей мировое внимание от проблем Ближнего Востока, сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, опубликованному на его YouTube-канале.
"Премьер-министр Нетаньяху одержим идеей победить Иран. <…> И на самом деле, он хотел бы разрушить Украину. Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений", — рассказал ученый.
Как он утверждает, на фоне увеличивающегося противостояния между Тель-Авивом и Тегераном, возникает угроза применения Израилем ядерного оружия.
"Стоит понять в какой опасной ситуации мы оказались, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу существованию государства. И они понимают, что не смогли победить Иран. Так что израильтяне действительно попали в огромную передрягу. <…> И когда происходят подобные вещи, государства почти во всех случаях выбирают крайне рискованные стратегии. И это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия", — подытожил Миршаймер.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении временного перемирия с Ираном на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позже подтвердил открытие Ормузского пролива.
Вслед за этим израильские войска нанесли удары по территории Ливана в среду утром. Группировка "Хезболлах" не инициировала военных действий против Израиля после объявления двухнедельного перемирия между Ираном и США. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи осудил атаку Израиля на Ливан как нарушение договоренности между США и Ираном.