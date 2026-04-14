Nissan сократит модельный ряд

Японская компания Nissan Motor сократит модельный ряд примерно на 20% - с 56 до 45 моделей - в рамках реструктуризации, сообщил глава организации Иван Эспиноса.

2026-04-14T05:47+0300

ТОКИО, 14 апр - ПРАЙМ. Японская компания Nissan Motor сократит модельный ряд примерно на 20% - с 56 до 45 моделей - в рамках реструктуризации, сообщил глава организации Иван Эспиноса. Презентация "нового видения" компании велась на канале Nissan в YouTube. Согласно представленным в ходе презентации материалам, число моделей Nissan будет сокращено с 56 до 45, что составляет примерно 20%. "Мы будем отказываться от продуктов с низкими показателями и направлять ресурсы на инвестиции в рост тех сфер, которые способны выстоять даже под давлением", - отметил глава предприятия. В свою очередь, директор по технологиям Эйити Акаси заявил о планах внедрить технологии автономного вождения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в 90% моделей в будущем. "Оборудованные ИИ модели Nissan будут определять, как люди перемещаются, и как технологии будут естественно внедрены в повседневную жизнь", - добавил директор по технологиям. В частности, ожидается, что новая версия минивэна Elgrand с такими технологиями появится к концу 2027 финансового года (1 апреля 2027 года - 31 марта 2028 года). Компания реализует программу реструктуризации Re:Nissan на фоне ухудшения финансовых показателей. Она предусматривает закрытие семи заводов, а также сокращение 20 тысяч сотрудников по всему миру.

