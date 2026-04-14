Nordwind приостановит полеты по маршруту Москва — Санкт-Петербург
Nordwind приостановит полеты по маршруту Москва — Санкт-Петербург - 14.04.2026, ПРАЙМ
Nordwind приостановит полеты по маршруту Москва — Санкт-Петербург
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 24 апреля приостановит выполнение рейсов по маршруту Москва - Санкт-Петербург в связи с оптимизацией полетной... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T09:57+0300
2026-04-14T09:57+0300
2026-04-14T09:57+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") с 24 апреля приостановит выполнение рейсов по маршруту Москва - Санкт-Петербург в связи с оптимизацией полетной программы, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. "В связи с оптимизацией полетной программы с 24 апреля авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва - Санкт-Петербург", - рассказали в Nordwind. Пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат средств по месту приобретения билета, подчеркнули в Nordwind.
москва
санкт-петербург
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, nordwind, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Nordwind, Воздушный транспорт
Nordwind приостановит полеты по маршруту Москва — Санкт-Петербург
Nordwind приостановит полеты по маршруту Москва — Санкт-Петербург с 24 апреля