https://1prime.ru/20260414/norvegiya-869163934.html

СМИ: Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские гособлигации

СМИ: Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские гособлигации - 14.04.2026, ПРАЙМ

СМИ: Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские гособлигации

Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские государственные облигации со стороны своего суверенного инвестиционного фонда, одного из крупнейших в... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T21:36+0300

2026-04-14T21:36+0300

2026-04-14T21:36+0300

экономика

мировая экономика

норвегия

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские государственные облигации со стороны своего суверенного инвестиционного фонда, одного из крупнейших в мире, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ. "Норвегия снимает запрет на инвестиции в сирийские правительственные облигации для своего фонда благосостояния с активами стоимостью 2,2 триллиона долларов", - пишет агентство. Как отмечает агентство, такое решение Норвегии не означает, что ее фонд национального благосостояния начнет инвестировать в сирийские гособлигации с учетом, что пока у него нет активов с фиксированной доходностью в странах Ближнего Востока. В то же время, подчеркивает Рейтер, такой шаг может свидетельствовать о поддержке курса сирийских властей во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Вместе с тем, по данным агентства, Норвегия планирует запретить своему суверенному фонду инвестировать в гособлигации Ирана.

норвегия

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, норвегия, ближний восток