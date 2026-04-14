СМИ: Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские гособлигации - 14.04.2026, ПРАЙМ
Reuters: Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские гособлигации

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Норвегия планирует снять запрет на инвестиции в сирийские государственные облигации со стороны своего суверенного инвестиционного фонда, одного из крупнейших в мире, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ.
"Норвегия снимает запрет на инвестиции в сирийские правительственные облигации для своего фонда благосостояния с активами стоимостью 2,2 триллиона долларов", - пишет агентство.
Как отмечает агентство, такое решение Норвегии не означает, что ее фонд национального благосостояния начнет инвестировать в сирийские гособлигации с учетом, что пока у него нет активов с фиксированной доходностью в странах Ближнего Востока. В то же время, подчеркивает Рейтер, такой шаг может свидетельствовать о поддержке курса сирийских властей во главе с президентом на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Вместе с тем, по данным агентства, Норвегия планирует запретить своему суверенному фонду инвестировать в гособлигации Ирана.
