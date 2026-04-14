https://1prime.ru/20260414/operatory-869163619.html

Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN

2026-04-14T21:13+0300

технологии

мтс

мегафон

билайн

https://cdnn.1prime.ru/img/83220/36/832203649_0:119:3221:1931_1920x0_80_0_0_217d50176cc086f54dd7c1684a842192.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, обратило внимание РИА Новости. Так, приложение МТС при входе выдает плашку: "Включен VPN. Данные могут не отображаться". А "Мегафон" пишет "отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо". Оператор "Билайн" также рекомендует отключить VPN - "без него приложение работает лучше". В свою очередь маркетплейс Ozon и сервис "Яндекс Пэй" ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN. "Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора", - пишет платежный сервис "Яндекса". Ранее в апреле ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ" также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев отмечал необходимость решить задачу по снижению использования VPN в России.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

