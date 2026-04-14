Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN - 14.04.2026, ПРАЙМ
Операторы связи начали предупреждать россиян о включенном VPN
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Российские операторы связи - МТС, "Мегафон" и "Билайн" - начали информировать пользователей о возможных сбоях в работе при использовании VPN-сервисов и других средств обхода блокировок, обратило внимание РИА Новости.
Так, приложение МТС при входе выдает плашку: "Включен VPN. Данные могут не отображаться". А "Мегафон" пишет "отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо". Оператор "Билайн" также рекомендует отключить VPN - "без него приложение работает лучше".
В свою очередь маркетплейс Ozon и сервис "Яндекс Пэй" ограничивают доступ при входе в приложения с включенным VPN. "Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора", - пишет платежный сервис "Яндекса".
Ранее в апреле ряд популярных в России онлайн-сервисов, включая приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общественного питания, таких как Wildberries, "Шоколадница" и "Иль дэ Ботэ" также начали предупреждать своих пользователей о включенном VPN.
В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев отмечал необходимость решить задачу по снижению использования VPN в России.
