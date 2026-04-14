"Шах и мат Урсуле": на Западе рассказали о подлянке Орбана для Евросоюза

Благодаря своей позиции по Украине, Петер Мадьяр может стать для Брюсселя более сложной проблемой, чем Виктор Орбан, отметил румынский евродепутат Георге Пиперя | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T07:28+0300

МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Благодаря своей позиции по Украине, Петер Мадьяр может стать для Брюсселя более сложной проблемой, чем Виктор Орбан, отметил румынский евродепутат Георге Пиперя в социальной сети X."Из заявлений Петера Мадьяра следует, что <…> Венгрия организует национальный референдум, чтобы решить, принимать ли присоединение Украины к ЕС или нет, но только при условии восстановления прав венгерского меньшинства в Украине. <…> Слышите там, господа европейцы? Мне кажется, или этот Мадьяр — <…> орбанист? Новый шип в боку Урсулы фон дер Ляйен, даже болезненнее, чем сам Орбан? Неужели это был шах и мат Урсуле, который поставил Виктор?" — написал политик.В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых граждане избирали 199 депутатов. В голосовании приняли участие более 5,8 миллиона человек. Выборы проходили на фоне попыток Киева и ЕС не дать партии действующего премьер-министра удержать власть.После подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" из оппозиции получает 138 мест. Действующий премьер Виктор Орбан уже признал поражение и подчеркнул, что его партия продолжит защищать интересы страны, даже находясь в оппозиции.

