"Прорыв России": на Западе раскрыли, что ждет Украину после ухода Орбана - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Прорыв России": на Западе раскрыли, что ждет Украину после ухода Орбана
Смена руководства в Венгрии может стать предвестником нового продвижения России или привести к политической нестабильности в Киеве, заявил британский дипломат... | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Смена руководства в Венгрии может стать предвестником нового продвижения России или привести к политической нестабильности в Киеве, заявил британский дипломат Иан Прауд на YouTube-канале."Победа Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Зеленского в его борьбе до последнего украинца", — сказал он.Эксперт считает, что затягивание конфликта может иметь два исхода."Либо произойдет крупный военный прорыв России, в результате которого она зачистит оставшуюся часть Донецкого региона (ДНР. — Прим. ред.) и завершит войну мирным соглашением, либо развернется крупный политический коллапс в Киеве, поскольку другие факторы, влияющие на продолжение войны, &lt;…&gt; станут невыносимы для Зеленского", — сообщил он.В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых избирались 199 депутатов. В голосовании приняли участие более 5,8 миллиона человек. После подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" из оппозиции получает 138 мест.В Брюсселе надеются, что новое венгерское правительство отменит вето на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, примет 20-й пакет санкций против России, прекратит настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и снимет возражения против начала прямых переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.
Дипломат Прауд: уход Орбана может привести к политическому кризису в Киеве

МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Смена руководства в Венгрии может стать предвестником нового продвижения России или привести к политической нестабильности в Киеве, заявил британский дипломат Иан Прауд на YouTube-канале.
"Победа Мадьяра в Венгрии придаст еврократам смелости продолжать поддерживать Зеленского в его борьбе до последнего украинца", — сказал он.
Эксперт считает, что затягивание конфликта может иметь два исхода.
"Либо произойдет крупный военный прорыв России, в результате которого она зачистит оставшуюся часть Донецкого региона (ДНР. — Прим. ред.) и завершит войну мирным соглашением, либо развернется крупный политический коллапс в Киеве, поскольку другие факторы, влияющие на продолжение войны, <…> станут невыносимы для Зеленского", — сообщил он.
В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых избирались 199 депутатов. В голосовании приняли участие более 5,8 миллиона человек. После подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" из оппозиции получает 138 мест.
В Брюсселе надеются, что новое венгерское правительство отменит вето на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, примет 20-й пакет санкций против России, прекратит настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и снимет возражения против начала прямых переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.
