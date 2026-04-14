Орлов рассказал о росте грузового трафика на мосту через Амур - 14.04.2026, ПРАЙМ
Орлов рассказал о росте грузового трафика на мосту через Амур
2026-04-14T05:19+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Грузовой трафик на международном мосту через Амур из Благовещенска в Китай за три месяца 2026 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. "За первые три месяца этого года грузовой трафик на международном мосту через Амур вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельные дни через пункт пропуска Кани-Курган проезжает более 560 машин", - написал Орлов в своём канале на платформе Мах. Как отметил Орлов, такой рост стал возможен благодаря модернизации: в декабре прошлого года в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган ввели в эксплуатацию 16 полос движения, что повысило пропускную способность до 630 грузовых транспортных средств в сутки. "Автомобильный мост через реку Амур сегодня востребован перевозчиками из разных регионов страны. Задача на 2026 год — создать для них благоприятные условия и обеспечить дальнейший рост грузооборота между странами. Для нас важно закрепить за Амурской областью статус логистического хаба на восточном направлении", - добавил губернатор. Эксперты отмечают, что рост грузопотока через пункт пропуска способствует увеличению поступлений в виде таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней. Бесперебойная работа объекта стимулирует развитие логистических центров, складских комплексов, объектов придорожного сервиса и предприятий по техническому обслуживанию транспорта. Кроме того, модернизация инфраструктуры и увеличение объёмов перевозок формируют стабильный спрос на специалистов разного профиля — от операторов и таможенных инспекторов до водителей и сотрудников смежных отраслей, отметили в правительстве области. Для транспортных компаний и экспортёров дальнейшее развитие пункта пропуска означает ускорение процедур таможенного оформления, ликвидацию очередей, сокращение транспортных расходов и повышение надёжности поставок через границу.
05:19 14.04.2026
 
