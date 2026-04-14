Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут СМИ - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/ormuz-869167334.html
Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут СМИ
Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут СМИ - 14.04.2026, ПРАЙМ
Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут СМИ
За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов на фоне продолжающейся блокады США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T23:49+0300
2026-04-14T23:49+0300
бизнес
мировая экономика
ормузский пролив
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_27feb47dba7525e5680594d16fcc3fca.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов на фоне продолжающейся блокады США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. "Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа", - пишет издание. Среди судов, пересекших ключевой пролив на Ближнем Востоке за последние 24 часа, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него. При этом некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, отмечается в публикации. Ранее во вторник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолетов и кораблей. При этом по сообщению телеканала CNN, военные корабли США не осуществляют прямое сопровождение судов через Ормузский пролив, однако поддерживают связь с торговыми судами. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
https://1prime.ru/20260414/iran-869166444.html
ормузский пролив
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868047775_60:0:951:668_1920x0_80_0_0_951db101c02f5e581cfbd6884e428450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, ормузский пролив, сша, ближний восток
Бизнес, Мировая экономика, Ормузский пролив, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
23:49 14.04.2026
 
Более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки, пишут СМИ

WSJ: более 20 судов за сутки прошли через Ормузский пролив

© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Kamran Jebreili
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. За последние сутки через Ормузский пролив прошли более 20 торговых судов на фоне продолжающейся блокады США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
"Более 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за последние 24 часа", - пишет издание.
Среди судов, пересекших ключевой пролив на Ближнем Востоке за последние 24 часа, были грузовые суда, контейнеровозы и танкеры, следовавшие как в Персидский залив, так и из него. При этом некоторые из них двигались с выключенными транспондерами, отмечается в публикации.
Ранее во вторник в Центральном командовании США (CENTCOM) заявили, что в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, а также десятки самолетов и кораблей. При этом по сообщению телеканала CNN, военные корабли США не осуществляют прямое сопровождение судов через Ормузский пролив, однако поддерживают связь с торговыми судами.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
"Разрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана вызвал шок в США
Вчера, 23:37
 
БизнесМировая экономикаОрмузский проливСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала