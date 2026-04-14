https://1prime.ru/20260414/otrasli-869147192.html

Ракова назвала отрасли с самым высоким ростом зарплат в Москве

2026-04-14T10:25+0300

россия

москва

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82722/18/827221836_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1cdd759353671db579ca59fc1081e6e7.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Отраслями-лидерами по росту зарплат за три года в Москве стали транспорт, строительство и ЖКХ, промышленность, сфера услуг и IТ, жители столицы могут освоить востребованную специальность в этих сферах благодаря новому городскому стандарту непрерывного образования, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "За последние три года лидерами по динамике дохода в Москве стали транспорт и логистика - плюс 33%, строительный комплекс и ЖКХ - 30%, промышленность - 28%. Значительно выросли показатели и в других важных для города отраслях: сфера услуг прибавила 27%, информационные технологии - 16%", - рассказала Ракова. Заммэра отметила, что освоить востребованную специальность можно в центре "Профессии будущего", в том числе на площадке практического обучения в Печатниках. Для взрослых москвичей здесь представлены 75 коротких образовательных программ по ключевым направлениям городской экономики. Зарплаты выпускников после прохождения краткосрочной программы увеличиваются в среднем на 50%. "В Москве в сфере транспорта и логистики средний доход сегодня составляет 175 тысяч рублей. Востребованы водители, машинисты, слесари по ремонту подвижного состава, электромонтеры, диспетчеры и логисты. Доход высококвалифицированных автослесарей может достигать 500 тысяч рублей, а логистов - 400 тысяч", - добавила заммэра. По ее словам, на втором месте по росту зарплат - строительство и ЖКХ. Наиболее востребованные специалисты в этой отрасли - электромонтеры, монтажники систем вентиляции, слесари-сантехники. Средний заработок в этих профессиях достигает 230 тысяч рублей. При этом ведущие работодатели готовы платить высококвалифицированным электромонтерам до 350 тысяч рублей, а слесарям - 400 тысяч рублей. "Третью строчку заняла промышленность. Средняя заработная плата квалифицированных специалистов в этой сфере сегодня составляет около 200 тысяч рублей. В столице особенно востребованы сварщики, токари, операторы станков с ЧПУ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и слесари механосборочных работ", - пояснила Ракова. Заммэра уточнила, что доход высококвалифицированных специалистов может значительно превышать средние показатели: зарплата сварщиков высшего разряда достигает 580 тысяч рублей, а токарей - 400 тысяч рублей. Также демонстрирует высокую динамику и сфера услуг. "За три года средний доход в ней достиг 180 тысяч рублей. Среди наиболее востребованных специальностей - менеджеры по туризму, администраторы гостиниц, визажисты, официанты и клининговый персонал", - отметила Ракова. Замыкает пятерку IТ-сектор со средним доходом 230 тысяч рублей. В приоритете у работодателей - программисты и разработчики, системные администраторы, тестировщики программного обеспечения, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности, заключила она.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, бизнес