https://1prime.ru/20260414/paksh-869155654.html
"Росатом" ждет от нового правительства Венгрии доверия к АЭС "Пакш-2"
2026-04-14T16:34+0300
энергетика
венгрия
европа
алексей лихачев
пакш-2
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Росатом" ждет от нового правительства Венгрии доверия к реализации проекта строительства АЭС "Пакш-2", заявил во вторник журналистам в Каире глава корпорации Алексей Лихачев. "Мы открыты и ждем такого же доверия в реализации этого проекта (АЭС "Пакш-2" - ред). Это никакой не российский… проект. Это в чистом виде проект в интересах венгерского народа. Более 70% в энергобалансе Венгрии будет устойчиво атомное электричество. Это значит, что не только собственное энергообеспечение, но и возможность экспортировать самое дорогое, что сегодня есть в Европе, это энергия вообще и электроэнергетика в первую очередь", - сказал Лихачев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_9842a8c8feac3c6d22328ebea1ffcd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
