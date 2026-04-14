Паром между Южной Кореей и Владивостоком временно останавил работу - 14.04.2026, ПРАЙМ
Паром между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком временно останавливает работу с 14 апреля из-за роста цен на топливо, сообщает представительство МИД России во... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T04:58+0300
2026-04-14T05:41+0300
04:58 14.04.2026 (обновлено: 05:41 14.04.2026)
 
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – ПРАЙМ. Паром между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком временно останавливает работу с 14 апреля из-за роста цен на топливо, сообщает представительство МИД России во Владивостоке.
"Из-за влияния высоких цен на нефть, вызванных "ближневосточным кризисом", паром GNL Grace, курсирующий между Сокчо и Владивостоком, с 14 апреля временно прекращает рейсы", – говорится в сообщении представительства со ссылкой на южнокорейское издание KBS.
Там же уточнили, что другой паром между Южной Кореей и Россией не прекратит рейсы. Паром Тонхэ – Владивосток продолжит работу в обычном режиме.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
