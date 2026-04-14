Паром между Южной Кореей и Владивостоком временно останавил работу
Паром между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком временно останавливает работу с 14 апреля из-за роста цен на топливо, сообщает представительство МИД России во... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T04:58+0300
бизнес
экономика
владивосток
южная корея
иран
мид рф
мид
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – ПРАЙМ. Паром между южнокорейским Сокчхо и Владивостоком временно останавливает работу с 14 апреля из-за роста цен на топливо, сообщает представительство МИД России во Владивостоке. "Из-за влияния высоких цен на нефть, вызванных "ближневосточным кризисом", паром GNL Grace, курсирующий между Сокчо и Владивостоком, с 14 апреля временно прекращает рейсы", – говорится в сообщении представительства со ссылкой на южнокорейское издание KBS. Там же уточнили, что другой паром между Южной Кореей и Россией не прекратит рейсы. Паром Тонхэ – Владивосток продолжит работу в обычном режиме. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
Паром между Сокчо и Владивостоком остановил работу из-за роста цен на топливо
