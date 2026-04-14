https://1prime.ru/20260414/pezeshkian-869138212.html

Угрозы США негативно скажутся на мировой торговле, заявил Пезешкиан

Угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с французским... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T00:02+0300

мировая экономика

экономика

иран

сша

ормузский пролив

масуд пезешкиан

эммануэль макрон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138212.jpg?1776114166

ТЕГЕРАН, 13 апр - ПРАЙМ. Угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила в силу. "Любого рода угрозы безопасности этого региона будут иметь масштабные последствия для мировой торговли", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. В связи с ситуацией в Ормузском проливе он добавил, что Иран готов к любого рода сценариям. Пезешкиан также обсудил с Макроном переговоры с США в Исламабаде, заявив, что на экспертном уровне США и Ирану удалось прийти к взаимопониманию, однако "отсутствие политической воли высокопоставленных американских лиц помешало завершить работу над договоренностью". Президент Ирана также коснулся иранского ядерного досье, заявив о готовности Тегерана продолжить переговоры по этому вопросу. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

