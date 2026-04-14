Угрозы США негативно скажутся на мировой торговле, заявил Пезешкиан - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260414/pezeshkian-869138212.html
Угрозы США негативно скажутся на мировой торговле, заявил Пезешкиан
Угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с французским... | 14.04.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
экономика
иран
сша
ормузский пролив
масуд пезешкиан
эммануэль макрон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138212.jpg?1776114166
ТЕГЕРАН, 13 апр - ПРАЙМ. Угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила в силу. "Любого рода угрозы безопасности этого региона будут иметь масштабные последствия для мировой торговли", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. В связи с ситуацией в Ормузском проливе он добавил, что Иран готов к любого рода сценариям. Пезешкиан также обсудил с Макроном переговоры с США в Исламабаде, заявив, что на экспертном уровне США и Ирану удалось прийти к взаимопониманию, однако "отсутствие политической воли высокопоставленных американских лиц помешало завершить работу над договоренностью". Президент Ирана также коснулся иранского ядерного досье, заявив о готовности Тегерана продолжить переговоры по этому вопросу. Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Президент Ирана Пезешкиан: угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на торговле

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала