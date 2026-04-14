Угрозы США негативно скажутся на мировой торговле, заявил Пезешкиан

Угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с французским... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T00:02+0300
ТЕГЕРАН, 13 апр - ПРАЙМ. Угрозы США в Ормузском проливе негативно скажутся на мировой торговле, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что морская блокада всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана, вступила в силу.
"Любого рода угрозы безопасности этого региона будут иметь масштабные последствия для мировой торговли", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
В связи с ситуацией в Ормузском проливе он добавил, что Иран готов к любого рода сценариям.
Пезешкиан также обсудил с Макроном переговоры с США в Исламабаде, заявив, что на экспертном уровне США и Ирану удалось прийти к взаимопониманию, однако "отсутствие политической воли высокопоставленных американских лиц помешало завершить работу над договоренностью".
Президент Ирана также коснулся иранского ядерного досье, заявив о готовности Тегерана продолжить переговоры по этому вопросу.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
