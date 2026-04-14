В Улан-Удэ вынесут приговор выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину

Октябрьский районный суд Улан-Удэ во вторник в 10.00 мск вынесет приговор выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину. | 14.04.2026, ПРАЙМ

УЛАН-УДЭ, 14 апр - ПРАЙМ. Октябрьский районный суд Улан-Удэ во вторник в 10.00 мск вынесет приговор выжившему после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину. Пичугин, его брат и 15-летний сын брата 9 августа 2024 года выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Путь их лежал от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, затем до бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно. Спустя некоторое время связь с Пичугиными пропала. У них отказал мотор, и судно легло в дрейф. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки спустя два месяца: 14 октября 2024 года. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Позже на Пичугина завели дело по статьям "нарушение правил движения при эксплуатации судна" и "использование заведомо подложного документа". Сначала дело направили в суд Николаевска-на-Амуре, но мать двух братьев Пичугиных, признанная одной из потерпевших, попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку проживает в Бурятии. В ходе прений гособвинитель попросил суд приговорить Пичугина к трем годам колонии-поселения и штрафу в 50 тысяч рублей. Адвокаты же попросили суд оправдать его по одной из двух статей, а именно - части 3 статьи 263 УК РФ. Сам Пичугин свою вину признал частично. В последнем слове мужчина заявил, что надеется на справедливое решение суда. Второй потерпевшей в деле признана мать 15-летнего погибшего Наталья Пичугина, которая проживает в Красноярске. Она участвовала в одном из заседаний с помощью видеоконференции.

