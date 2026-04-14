В Подмосковье рассказали о последствиях неконтролируемого пала травы
Неконтролируемый пал сухой травы приводит к гибели насекомых и семян, возгоранию жилых домов и лесов, от него также беднеет почва, рассказали РИА Новости в... | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Неконтролируемый пал сухой травы приводит к гибели насекомых и семян, возгоранию жилых домов и лесов, от него также беднеет почва, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"Пал травы прежде всего опасен для почвы, которая беднеет, в огне погибают семена и насекомые, могут загореться лес и жилые дома", - сказал собеседник агентства.
Он призвал жителей и гостей Подмосковья не жечь высохшую траву и мусор, не разводить огонь в необорудованных местах, не бросать горящие окурки, а также не разрешать детям играть со спичками.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности. За поджог травы предусмотрены крупные штрафы, а в отдельных случаях - лишение свободы. При пожаре сразу же сообщайте а единую службу экстренных вызовов по телефону "112", - резюмировал представитель ведомства.
"Мособлпожспас": неконтролируемый пал сухой травы приводит к гибели насекомых и семян
