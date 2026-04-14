Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье рассказали о последствиях неконтролируемого пала травы - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье рассказали о последствиях неконтролируемого пала травы
03:06 14.04.2026
 
В Подмосковье рассказали о последствиях неконтролируемого пала травы

"Мособлпожспас": неконтролируемый пал сухой травы приводит к гибели насекомых и семян

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Неконтролируемый пал сухой травы приводит к гибели насекомых и семян, возгоранию жилых домов и лесов, от него также беднеет почва, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"Пал травы прежде всего опасен для почвы, которая беднеет, в огне погибают семена и насекомые, могут загореться лес и жилые дома", - сказал собеседник агентства.
Он призвал жителей и гостей Подмосковья не жечь высохшую траву и мусор, не разводить огонь в необорудованных местах, не бросать горящие окурки, а также не разрешать детям играть со спичками.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности. За поджог травы предусмотрены крупные штрафы, а в отдельных случаях - лишение свободы. При пожаре сразу же сообщайте а единую службу экстренных вызовов по телефону "112", - резюмировал представитель ведомства.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
