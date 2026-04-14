На Украине неожиданно отреагировали на заявление Мадьяра о Путине
Мендель: слова Мадьяра о Путине нашли отклик у венгерских избирателей
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Слова лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра о главе России Владимире Путине нашли отклик у венгерских избирателей, написала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Это перекликается с давней мирной риторикой Орбана - позицией, которая нашла глубокий отклик у венгерских избирателей, уставших от инфляции, счетов за электроэнергию и отдаленных конфликтов", — говорится в публикации.
Мендель подчеркнула, что опросы показывают, что официальная позиция Зеленского там крайне непопулярна. Многие венгры рассматривают конфликт через призму энергетической зависимости и экономических проблем, а не морального крестового похода, добавила Мендель.
Накануне Мадьяр заявил, что Венгрии в любом случае придется вести переговоры с Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства. Он также отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины.
