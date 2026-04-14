"Эксперт РА": число сделок в транспорте в России сократилось на 5% - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА": число сделок в транспорте в России сократилось на 5%
"Эксперт РА": число сделок в транспорте в России сократилось на 5% - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА": число сделок в транспорте в России сократилось на 5%
Число сделок в сегменте транспорта на российском рынке лизинга по итогам первого квартала текущего года сократилось на 5% в годовом выражении, наибольшее... | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Число сделок в сегменте транспорта на российском рынке лизинга по итогам первого квартала текущего года сократилось на 5% в годовом выражении, наибольшее влияние на динамику оказала категория автомобилей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Число сделок в крупнейшем сегменте – транспорте – сократилось на 5%, основное давление на динамику оказала категория "Автомобили". В результате количество новых договоров в сегменте "Транспорт" снизилось до 45 тысяч штук в первом квартале 2026 года", - говорится в обзоре. Как поясняют аналитики, к укрупненной категории "Транспорт" отнесены автомобили, самолеты, водные суда и железнодорожный подвижной состав. "Согласно данным Федресурса, количество договоров лизинга (в целом на российском рынке лизинга - ред.) в первом квартале 2026 года снизилось на 7% относительного аналогичного периода 2025 года и составило 59 тысяч штук, что является минимальным значением с 2020 года. Снижение продолжается второй год подряд, в 2025 году отрицательная динамика составила более значимые 38%", - сообщается в обзоре. Уточняется, что в то же время число переданных клиентам предметов лизинга в отчетном периоде выросло на 6%, до 90 тысяч штук, "что свидетельствует о постепенном оживлении спроса в отдельных сегментах". Например, положительную динамику в первом квартале показали заключенные договоры в сегменте "Оборудование", увеличившись на четверть к аналогичному периоду прошлого года и составив 40 тысяч штук.
00:17 14.04.2026
 
"Эксперт РА": число сделок в транспорте в России сократилось на 5%

"Эксперт РА": число сделок в транспорте в первом квартале сократилось на 5%

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Число сделок в сегменте транспорта на российском рынке лизинга по итогам первого квартала текущего года сократилось на 5% в годовом выражении, наибольшее влияние на динамику оказала категория автомобилей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Число сделок в крупнейшем сегменте – транспорте – сократилось на 5%, основное давление на динамику оказала категория "Автомобили". В результате количество новых договоров в сегменте "Транспорт" снизилось до 45 тысяч штук в первом квартале 2026 года", - говорится в обзоре.
Как поясняют аналитики, к укрупненной категории "Транспорт" отнесены автомобили, самолеты, водные суда и железнодорожный подвижной состав.
"Согласно данным Федресурса, количество договоров лизинга (в целом на российском рынке лизинга - ред.) в первом квартале 2026 года снизилось на 7% относительного аналогичного периода 2025 года и составило 59 тысяч штук, что является минимальным значением с 2020 года. Снижение продолжается второй год подряд, в 2025 году отрицательная динамика составила более значимые 38%", - сообщается в обзоре.
Уточняется, что в то же время число переданных клиентам предметов лизинга в отчетном периоде выросло на 6%, до 90 тысяч штук, "что свидетельствует о постепенном оживлении спроса в отдельных сегментах". Например, положительную динамику в первом квартале показали заключенные договоры в сегменте "Оборудование", увеличившись на четверть к аналогичному периоду прошлого года и составив 40 тысяч штук.
 
