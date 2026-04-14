https://1prime.ru/20260414/ra-869138325.html
"Эксперт РА": число сделок в транспорте в России сократилось на 5%
Число сделок в сегменте транспорта на российском рынке лизинга по итогам первого квартала текущего года сократилось на 5% в годовом выражении, наибольшее... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T00:17+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138325.jpg?1776115068
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Число сделок в сегменте транспорта на российском рынке лизинга по итогам первого квартала текущего года сократилось на 5% в годовом выражении, наибольшее влияние на динамику оказала категория автомобилей, следует из обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Число сделок в крупнейшем сегменте – транспорте – сократилось на 5%, основное давление на динамику оказала категория "Автомобили". В результате количество новых договоров в сегменте "Транспорт" снизилось до 45 тысяч штук в первом квартале 2026 года", - говорится в обзоре.
Как поясняют аналитики, к укрупненной категории "Транспорт" отнесены автомобили, самолеты, водные суда и железнодорожный подвижной состав.
"Согласно данным Федресурса, количество договоров лизинга (в целом на российском рынке лизинга - ред.) в первом квартале 2026 года снизилось на 7% относительного аналогичного периода 2025 года и составило 59 тысяч штук, что является минимальным значением с 2020 года. Снижение продолжается второй год подряд, в 2025 году отрицательная динамика составила более значимые 38%", - сообщается в обзоре.
Уточняется, что в то же время число переданных клиентам предметов лизинга в отчетном периоде выросло на 6%, до 90 тысяч штук, "что свидетельствует о постепенном оживлении спроса в отдельных сегментах". Например, положительную динамику в первом квартале показали заключенные договоры в сегменте "Оборудование", увеличившись на четверть к аналогичному периоду прошлого года и составив 40 тысяч штук.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Эксперт РА": число сделок в транспорте в первом квартале сократилось на 5%
