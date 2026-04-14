Renault планирует сократить штат инженеров на 15—20% за два года, пишут СМИ
2026-04-14T19:46+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault намерен в течение следующих двух лет сократить численность инженеров на 15-20%, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. "Renault SA сократит численность инженерного персонала на 15-20% в течение следующих двух лет, чтобы повысить оперативность компании и укрепить ее позиции", - пишет агентство. Штат инженеров автопроизводителя насчитывает 11 тысяч человек, добавляет Рейтер, таким образом сокращения могут затронуть до 2400 сотрудников. Изменения являются частью трансформационной стратегии главы Renault. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Штат компании составляет 98 тысяч сотрудников в 36 странах.
