Renault планирует сократить штат инженеров на 15—20% за два года, пишут СМИ - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/renault-869162081.html
Renault планирует сократить штат инженеров на 15—20% за два года, пишут СМИ
2026-04-14T19:46+0300
технологии
бизнес
renault
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863394025_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_dc9cc66b731e425a048fe777ee8a808c.jpg
https://1prime.ru/20260414/nissan-869142336.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863394025_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_865bb0d9491f9adcac56d15483a75a90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
19:46 14.04.2026
 
Renault планирует сократить штат инженеров на 15—20% за два года, пишут СМИ

Reuters: Renault планирует сократить штат инженеров на 15-20% в течение двух лет

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Renault Arkana
Производство автомобилей Renault Arkana - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Производство автомобилей Renault Arkana . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault намерен в течение следующих двух лет сократить численность инженеров на 15-20%, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
"Renault SA сократит численность инженерного персонала на 15-20% в течение следующих двух лет, чтобы повысить оперативность компании и укрепить ее позиции", - пишет агентство.
Штат инженеров автопроизводителя насчитывает 11 тысяч человек, добавляет Рейтер, таким образом сокращения могут затронуть до 2400 сотрудников. Изменения являются частью трансформационной стратегии главы Renault.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году. Штат компании составляет 98 тысяч сотрудников в 36 странах.
Nissan - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Nissan сократит модельный ряд
05:47
 
ТехнологииБизнесRenault
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала