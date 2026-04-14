Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/rosatom-869160220.html
"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве
"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба странового офиса российской госкорпорации в Минске. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:28+0300
2026-04-14T18:28+0300
финансы
банки
белоруссия
минск
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
МИНСК, 14 апр - ПРАЙМ. "Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба странового офиса российской госкорпорации в Минске. "Страновой офис "Росатома" в Беларуси и Банк развития республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями председатель правления Банка развития Сергей Столярчук и директор странового офиса "Росатома" в Республике Беларусь Станислав Левицкий в ходе бизнес-завтрака, организованного банком", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соглашение станет правовой основой для дальнейшего сопровождения совместных проектов, финансовой поддержки инициатив и обмена экспертизой. По информации пресс-службы, представители "Росатома" также обсудили перспективы сотрудничества с деловым сообществом: в бизнес-завтраке приняли участие более 40 представителей белорусских предприятий. Отдельное внимание было обращено на возможности взаимодействия в таких направлениях, как ветроэнергетика, композитные материалы, аддитивные технологии, ядерная медицина и цифровые платформы. Как подчеркнули в пресс-службе, в качестве успешного примера реализации совместных проектов был назван Центр аддитивных технологий, созданный в партнерстве с белорусской компанией H-Holding и начавший работу в прошлом году. Только за первые полгода работы центра выполнено более 15 коммерческих заказов для предприятий машиностроения и энергетики.
https://1prime.ru/20260414/lukoyl-869158567.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, белоруссия, минск, росатом
Финансы, Банки, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Росатом
18:28 14.04.2026
 
"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

"Росатом" и Банк развития Белоруссии договорились о сотрудничестве

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МИНСК, 14 апр - ПРАЙМ. "Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба странового офиса российской госкорпорации в Минске.
"Страновой офис "Росатома" в Беларуси и Банк развития республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями председатель правления Банка развития Сергей Столярчук и директор странового офиса "Росатома" в Республике Беларусь Станислав Левицкий в ходе бизнес-завтрака, организованного банком", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что соглашение станет правовой основой для дальнейшего сопровождения совместных проектов, финансовой поддержки инициатив и обмена экспертизой.
По информации пресс-службы, представители "Росатома" также обсудили перспективы сотрудничества с деловым сообществом: в бизнес-завтраке приняли участие более 40 представителей белорусских предприятий. Отдельное внимание было обращено на возможности взаимодействия в таких направлениях, как ветроэнергетика, композитные материалы, аддитивные технологии, ядерная медицина и цифровые платформы.
Как подчеркнули в пресс-службе, в качестве успешного примера реализации совместных проектов был назван Центр аддитивных технологий, созданный в партнерстве с белорусской компанией H-Holding и начавший работу в прошлом году. Только за первые полгода работы центра выполнено более 15 коммерческих заказов для предприятий машиностроения и энергетики.
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
США продлили лицензию на операции с зарубежными АЗС "Лукойла"
17:41
 
ФинансыБанкиБЕЛОРУССИЯМИНСКРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала