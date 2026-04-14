"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве

"Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба странового офиса российской госкорпорации в Минске. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T18:28+0300

МИНСК, 14 апр - ПРАЙМ. "Росатом" и Банк развития Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба странового офиса российской госкорпорации в Минске. "Страновой офис "Росатома" в Беларуси и Банк развития республики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями председатель правления Банка развития Сергей Столярчук и директор странового офиса "Росатома" в Республике Беларусь Станислав Левицкий в ходе бизнес-завтрака, организованного банком", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что соглашение станет правовой основой для дальнейшего сопровождения совместных проектов, финансовой поддержки инициатив и обмена экспертизой. По информации пресс-службы, представители "Росатома" также обсудили перспективы сотрудничества с деловым сообществом: в бизнес-завтраке приняли участие более 40 представителей белорусских предприятий. Отдельное внимание было обращено на возможности взаимодействия в таких направлениях, как ветроэнергетика, композитные материалы, аддитивные технологии, ядерная медицина и цифровые платформы. Как подчеркнули в пресс-службе, в качестве успешного примера реализации совместных проектов был назван Центр аддитивных технологий, созданный в партнерстве с белорусской компанией H-Holding и начавший работу в прошлом году. Только за первые полгода работы центра выполнено более 15 коммерческих заказов для предприятий машиностроения и энергетики.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

