В "Росинкас" рассказали о пике спроса на наличные в декабре - 14.04.2026, ПРАЙМ
В "Росинкас" рассказали о пике спроса на наличные в декабре
00:47 14.04.2026
 
В "Росинкас" рассказали о пике спроса на наличные в декабре

Глава "Росинкас" Верейкин: пик спроса на наличные зависит от сезона и специфики региона

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пик спроса на наличные зависит не только от сезона, но и от специфики региона, спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре, рассказал в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин.
"Что касается общего тренда, то самый горячий период – предновогодние дни. Спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре", - рассказал он.
По его словам, спрос на снятие наличных зависит не только от сезона, но и от специфики региона. "Понятно, что летом есть больший запрос на наличные в курортных и туристических зонах: на Алтае, на Байкале, в Карелии, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Отправляясь в отпуск, россияне берут с собой наличные", - добавил Верейкин.
 
