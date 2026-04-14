https://1prime.ru/20260414/rosinkas-869138815.html

В "Росинкас" рассказали о пике спроса на наличные в декабре

2026-04-14T00:47+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869138815.jpg?1776116878

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Пик спроса на наличные зависит не только от сезона, но и от специфики региона, спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре, рассказал в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин. "Что касается общего тренда, то самый горячий период – предновогодние дни. Спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре", - рассказал он. По его словам, спрос на снятие наличных зависит не только от сезона, но и от специфики региона. "Понятно, что летом есть больший запрос на наличные в курортных и туристических зонах: на Алтае, на Байкале, в Карелии, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае. Отправляясь в отпуск, россияне берут с собой наличные", - добавил Верейкин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

