"Роснефть" покупает производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласт" - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Роснефть" покупает производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласт"
2026-04-14T09:07+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Роснефть" стала единственным участником аукциона на покупку производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласт" в Иркутской области и связанных с ним структур, заплатит за эти активы более 30 миллиардов рублей, следует из выписки по итогам торгов Русского аукционного дома. "Продать единственному участнику аукциона ООО "РН-Коммерция" доли в размере 100% уставного капитала ООО "Бизнес Актив", ООО "Вектор", ООО "Саянскгазобетон", 99,999% уставного капитала ООО "Бизнес Интеллект" и акций в размере 100% уставного капитала АО "Саянскхимпласт" по начальной цене аукциона - 30 332 654 000,00 рублей", - говорится в материалах торгов. "РН-Коммерция" - дочерняя компания "Роснефти". Годом ранее Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему главе законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт". По данным газеты "Коммерсант", Круглов был фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата. В доход государства эти активы были обращены в марте этого года по решению Хамовнического суда Москвы.
"Роснефть" заплатит за активы "Саянскхимпласта" в Иркутской области более 30 млрд рублей

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Роснефть" стала единственным участником аукциона на покупку производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласт" в Иркутской области и связанных с ним структур, заплатит за эти активы более 30 миллиардов рублей, следует из выписки по итогам торгов Русского аукционного дома.
"Продать единственному участнику аукциона ООО "РН-Коммерция" доли в размере 100% уставного капитала ООО "Бизнес Актив", ООО "Вектор", ООО "Саянскгазобетон", 99,999% уставного капитала ООО "Бизнес Интеллект" и акций в размере 100% уставного капитала АО "Саянскхимпласт" по начальной цене аукциона - 30 332 654 000,00 рублей", - говорится в материалах торгов.
"РН-Коммерция" - дочерняя компания "Роснефти".
Годом ранее Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему главе законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт". По данным газеты "Коммерсант", Круглов был фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата. В доход государства эти активы были обращены в марте этого года по решению Хамовнического суда Москвы.
 
