https://1prime.ru/20260414/rosneft-869145641.html

"Роснефть" покупает производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласт"

2026-04-14T09:07+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/0e/869145495_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_cbc00586b0dfbb05a3427b11d9d7fa34.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. "Роснефть" стала единственным участником аукциона на покупку производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласт" в Иркутской области и связанных с ним структур, заплатит за эти активы более 30 миллиардов рублей, следует из выписки по итогам торгов Русского аукционного дома. "Продать единственному участнику аукциона ООО "РН-Коммерция" доли в размере 100% уставного капитала ООО "Бизнес Актив", ООО "Вектор", ООО "Саянскгазобетон", 99,999% уставного капитала ООО "Бизнес Интеллект" и акций в размере 100% уставного капитала АО "Саянскхимпласт" по начальной цене аукциона - 30 332 654 000,00 рублей", - говорится в материалах торгов. "РН-Коммерция" - дочерняя компания "Роснефти". Годом ранее Генпрокуратура РФ подала иск к бывшему главе законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода "Саянскхимпласт". По данным газеты "Коммерсант", Круглов был фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата. В доход государства эти активы были обращены в марте этого года по решению Хамовнического суда Москвы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

