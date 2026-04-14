"Рособоронэкспорт": Россия заключила несколько контрактов на продажу Су-57Э
2026-04-14T12:07+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил во вторник "Рособоронэкспорт" накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии. Международная выставка вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзии). "Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров "Рособоронэкспорта", ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется", - говорится в сообщении.Перспективный многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э станет одним из ключевых экспонатов на стенде "Рособоронэкспорта". За его плечами реальный боевой опыт, в том числе применение управляемых ракет большой дальности класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника. "Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ", - отмечает "Рособоронэкпорт".
