"Рособоронэкспорт": Россия заключила несколько контрактов на продажу Су-57Э - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт": Россия заключила несколько контрактов на продажу Су-57Э
2026-04-14T12:07+0300
12:07 14.04.2026
 
"Рособоронэкспорт": Россия заключила несколько контрактов на продажу Су-57Э

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК
Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщил во вторник "Рособоронэкспорт" накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.
Международная выставка вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзии).

"Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров "Рособоронэкспорта", ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется", - говорится в сообщении.

Перспективный многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э станет одним из ключевых экспонатов на стенде "Рособоронэкспорта". За его плечами реальный боевой опыт, в том числе применение управляемых ракет большой дальности класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.
"Самолет является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ", - отмечает "Рособоронэкпорт".
 
