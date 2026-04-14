В России запретили изымать единственное транспортное средство у многодетных
В России запретили изымать единственное транспортное средство у многодетных - 14.04.2026, ПРАЙМ
В России запретили изымать единственное транспортное средство у многодетных
Единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры государственной поддержки, включая долю в таком участке, с 3 апреля...
2026-04-14T02:33+0300
2026-04-14T02:33+0300
2026-04-14T02:33+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры государственной поддержки, включая долю в таком участке, с 3 апреля запрещено изымать у многодетных семей за долги в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о защите от изъятия за долги у многодетных семей единственного автомобиля, а также земельных участков, предоставляемых им бесплатно в качестве меры социальной поддержки. Законопроектом расширяется перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
"С 3 апреля в силу вступил закон, запрещающий изымать у многодетных семей за долги единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры господдержки, включая долю в таком участке. Мы внесли изменения в статью 446 ГК РФ и дополнили перечень имущества многодетных семей, на которое не может быть обращено взыскание", - рассказал агентству Колунов.
Парламентарий напомнил, что многодетной в Российской Федерации считается семья, воспитывающая трех и более детей - родных, усыновленных, пасынков или падчериц, а также подопечных. Он добавил, что данный статус устанавливается бессрочно.
"Мера призвана защитить наши многодетные семьи, гарантировать им дополнительную поддержку", - заключил Колунов.
бизнес, общество , россия, рф, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Госдума
В России запретили изымать единственное транспортное средство у многодетных
Госдума запретила изымать у многодетных семей единственное транспортное средство
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры государственной поддержки, включая долю в таком участке, с 3 апреля запрещено изымать у многодетных семей за долги в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о защите от изъятия за долги у многодетных семей единственного автомобиля, а также земельных участков, предоставляемых им бесплатно в качестве меры социальной поддержки. Законопроектом расширяется перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
"С 3 апреля в силу вступил закон, запрещающий изымать у многодетных семей за долги единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры господдержки, включая долю в таком участке. Мы внесли изменения в статью 446 ГК РФ и дополнили перечень имущества многодетных семей, на которое не может быть обращено взыскание", - рассказал агентству Колунов.
Парламентарий напомнил, что многодетной в Российской Федерации считается семья, воспитывающая трех и более детей - родных, усыновленных, пасынков или падчериц, а также подопечных. Он добавил, что данный статус устанавливается бессрочно.
"Мера призвана защитить наши многодетные семьи, гарантировать им дополнительную поддержку", - заключил Колунов.