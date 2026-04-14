В России запретили изымать единственное транспортное средство у многодетных

2026-04-14T02:33+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры государственной поддержки, включая долю в таком участке, с 3 апреля запрещено изымать у многодетных семей за долги в России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Госдума на пленарном заседании 11 марта приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о защите от изъятия за долги у многодетных семей единственного автомобиля, а также земельных участков, предоставляемых им бесплатно в качестве меры социальной поддержки. Законопроектом расширяется перечень принадлежащего гражданину-должнику имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. "С 3 апреля в силу вступил закон, запрещающий изымать у многодетных семей за долги единственное транспортное средство, а также земельный участок, полученный в качестве меры господдержки, включая долю в таком участке. Мы внесли изменения в статью 446 ГК РФ и дополнили перечень имущества многодетных семей, на которое не может быть обращено взыскание", - рассказал агентству Колунов. Парламентарий напомнил, что многодетной в Российской Федерации считается семья, воспитывающая трех и более детей - родных, усыновленных, пасынков или падчериц, а также подопечных. Он добавил, что данный статус устанавливается бессрочно. "Мера призвана защитить наши многодетные семьи, гарантировать им дополнительную поддержку", - заключил Колунов.

