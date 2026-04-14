В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий

Правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий в России изменились, нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T03:15+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий в России изменились, нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей "сельского" стажа, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами правительства. Речь идет об учете в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Они учитываются при установлении страховой пенсии наряду с периодами работы. Раньше действовало ограничение – суммарно такой "декретный" стаж мог составлять не более шести лет, теперь это требование исключили. То есть если раньше в стаже засчитывался декрет максимум с четырьмя детьми, то теперь учитывать будут все время ухода за детьми до 1,5 лет, что позволит увеличить пенсии родителей, у которых пятеро и больше детей. Аналогичным образом уточнили правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве. Он дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для неработающих пенсионеров, которые живут на селе и проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Такая ежемесячная надбавка составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии и сохраняется при переезде пенсионера в город. Теперь в "сельский" стаж тоже будут засчитывать все время ухода за детьми до 1,5 лет без ограничений. Кроме того, был скорректирован порядок учета страхового стажа для родителей близнецов. Теперь при многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей. Например, если один из родителей был в декрете с двойней, то в его страховой стаж засчитают сразу три года, если родились тройняшки – засчитают максимум 4,5 года, если в семье появились сразу четверо детей и родитель был в отпуске до достижения ими полутора лет, то получит шесть лет к стажу, и так далее. Ограничений по общей продолжительности учитываемого стажа здесь тоже нет.

