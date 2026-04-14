Немецкая сеть магазинов Aldi зарегистрировала товарный знак в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/rossija-869144130.html
Немецкая сеть магазинов Aldi зарегистрировала товарный знак в России
Немецкая сеть магазинов Aldi зарегистрировала товарный знак в России
бизнес
россия
рф
сша
австралия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869144130.jpg?1776142079
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.  Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.  Заявка на регистрацию товарного знака с изображением логотипа сети поступила в ведомство в январе 2025 года. Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года. Под товарным знаком компания сможет оказывать в РФ услуги розничной торговли. История Aldi отсчитывается с 1913 года. Компания осуществляет деятельность по всему миру: от США до Австралии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:47 14.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ.  Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
 Заявка на регистрацию товарного знака с изображением логотипа сети поступила в ведомство в январе 2025 года. Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года.
Под товарным знаком компания сможет оказывать в РФ услуги розничной торговли.
История Aldi отсчитывается с 1913 года. Компания осуществляет деятельность по всему миру: от США до Австралии.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала