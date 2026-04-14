Немецкая сеть магазинов Aldi зарегистрировала товарный знак в России

Немецкая сеть магазинов Aldi зарегистрировала товарный знак в России - 14.04.2026, ПРАЙМ

Немецкая сеть магазинов Aldi зарегистрировала товарный знак в России

Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

2026-04-14T07:47+0300

2026-04-14T07:47+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Немецкая сеть магазинов-дискаунтеров Aldi зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка на регистрацию товарного знака с изображением логотипа сети поступила в ведомство в январе 2025 года. Роспатент принял положительное решение в апреле текущего года. Под товарным знаком компания сможет оказывать в РФ услуги розничной торговли. История Aldi отсчитывается с 1913 года. Компания осуществляет деятельность по всему миру: от США до Австралии.

рф

сша

австралия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, сша, австралия, роспатент