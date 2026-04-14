Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще бронировать жилье на летний отдых - 14.04.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать жилье на летний отдых
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале бронировали жилье на летний отдых почти на четверть чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных сервисов "Яндекс Маркет" и "Яндекс Путешествия", которые есть у РИА Новости.
"Число летних бронирований, совершенных в первом квартале 2026 года, выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом 83% бронирований приходится на внутренние направления", - говорится в исследовании.
Отмечается, что более трети от общего числа бронирований занимают отели и апартаменты в Краснодарском крае, 12% - в Республике Крым, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - также 12%, Москве и Московской области - 6%, Калининградской области - 4%.
Помимо этого, в числе зарубежных направлений по количеству бронирований отелей лидируют Абхазия - 21% от общего числа бронирований, Италия - 15%, Турция - 12%, Франция - 12% и Белоруссия - 6%.
 
