Россияне стали чаще бронировать жилье на летний отдых

2026-04-14T05:47+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне в первом квартале бронировали жилье на летний отдых почти на четверть чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных сервисов "Яндекс Маркет" и "Яндекс Путешествия", которые есть у РИА Новости. "Число летних бронирований, совершенных в первом квартале 2026 года, выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом 83% бронирований приходится на внутренние направления", - говорится в исследовании. Отмечается, что более трети от общего числа бронирований занимают отели и апартаменты в Краснодарском крае, 12% - в Республике Крым, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - также 12%, Москве и Московской области - 6%, Калининградской области - 4%. Помимо этого, в числе зарубежных направлений по количеству бронирований отелей лидируют Абхазия - 21% от общего числа бронирований, Италия - 15%, Турция - 12%, Франция - 12% и Белоруссия - 6%.

туризм, бизнес, недвижимость, краснодарский край, санкт-петербург, ленинградская область