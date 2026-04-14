https://1prime.ru/20260414/rossiya-869167167.html

На Западе признали необходимость сближения Европы с Россией

На фоне охлаждения отношений США с НАТО Европе следует задуматься о создании новой архитектуры безопасности, включая восстановление связей с Россией, пишет IL... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T23:43+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1b/868696269_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_dc4cab1f7a129455ba6cd64dcd58e8ba.jpg

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. На фоне охлаждения отношений США с НАТО Европе следует задуматься о создании новой архитектуры безопасности, включая восстановление связей с Россией, пишет IL Fatto Quotidiano."(Генсек НАТО Марк — Прим. ред.) Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивают на том, чтобы Европа продолжала финансировать кровавый конфликт на Украине, в котором украинцы никогда не смогут одержать победу. Они также призывают европейцев к перевооружению для противостояния с Россией, первой ядерной державой мира. Таким образом, Рютте и фон дер Ляйен проводят политику, которая прямо противоречит европейским интересам. На самом деле, Европе было бы выгодно отстраниться от такого союзника как США, ввести жесткие санкции против Нетаньяху и как можно скорее заключить мир с Россией", — говорится в публикации.Автор материала считает, что стратегическая цель США — усиление контроля над Европой. В то же время Россия, по его мнению, заинтересована в экономическом взаимодействии с европейскими странами."ЕС переживает серьезный экономический и энергетический кризис, спровоцированный в основном его мнимыми союзниками. Только благодаря союзу с Москвой она сможет выйти из кризиса", — резюмируется в публикации.На фоне событий на Ближнем Востоке НАТО переживает кризис. Дональд Трамп ранее назвал альянс без участия США "бумажным тигром" и раскритиковал союзников за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция также отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а Кая Каллас заявила, что ЕС не готов направлять туда флот.По словам главы Пентагона Пита Хегсета, решение о будущем НАТО будет принято после завершения конфликта с Ираном.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260414/ukraina-869166874.html

https://1prime.ru/20260414/ukraina-869166721.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, урсула фон дер ляйен, ес, дональд трамп, запад, кая каллас, нато