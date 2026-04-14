На Западе признали необходимость сближения Европы с Россией - 14.04.2026, ПРАЙМ
На Западе признали необходимость сближения Европы с Россией
23:43 14.04.2026
 
IFQ: Европе нужно выстраивать новую систему безопасности с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Символика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. На фоне охлаждения отношений США с НАТО Европе следует задуматься о создании новой архитектуры безопасности, включая восстановление связей с Россией, пишет IL Fatto Quotidiano.
"(Генсек НАТО Марк — Прим. ред.) Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивают на том, чтобы Европа продолжала финансировать кровавый конфликт на Украине, в котором украинцы никогда не смогут одержать победу. Они также призывают европейцев к перевооружению для противостояния с Россией, первой ядерной державой мира. Таким образом, Рютте и фон дер Ляйен проводят политику, которая прямо противоречит европейским интересам. На самом деле, Европе было бы выгодно отстраниться от такого союзника как США, ввести жесткие санкции против Нетаньяху и как можно скорее заключить мир с Россией", — говорится в публикации.
Автор материала считает, что стратегическая цель США — усиление контроля над Европой. В то же время Россия, по его мнению, заинтересована в экономическом взаимодействии с европейскими странами.
"ЕС переживает серьезный экономический и энергетический кризис, спровоцированный в основном его мнимыми союзниками. Только благодаря союзу с Москвой она сможет выйти из кризиса", — резюмируется в публикации.
На фоне событий на Ближнем Востоке НАТО переживает кризис. Дональд Трамп ранее назвал альянс без участия США "бумажным тигром" и раскритиковал союзников за отказ поддержать Вашингтон в противостоянии с Тегераном. Германия и Франция также отказались участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива, а Кая Каллас заявила, что ЕС не готов направлять туда флот.
По словам главы Пентагона Пита Хегсета, решение о будущем НАТО будет принято после завершения конфликта с Ираном.
