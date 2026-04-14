https://1prime.ru/20260414/sadovody-869140971.html

Российских садоводов предупредили о штрафах за шашлыки на открытом огне

Жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, иначе россияне рискуют получить штраф вплоть...

общество

бизнес

экономика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869140971.jpg?1776133487

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, иначе россияне рискуют получить штраф вплоть до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова. "Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров", - сказала она. В случае если зафиксированы нарушения правил противопожарного режима, то последует предупреждение, и возможен штраф в размере 5-15 тысяч рублей, напомнила Бурякова. В регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне запрещено, однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой, уточнила она. "При нарушениях на территории таких регионов предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей", - отметила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

