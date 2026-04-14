Российских садоводов предупредили о штрафах за шашлыки на открытом огне - 14.04.2026, ПРАЙМ
Российских садоводов предупредили о штрафах за шашлыки на открытом огне
04:19 14.04.2026 (обновлено: 05:24 14.04.2026)
 
Российских садоводов предупредили о штрафах за шашлыки на открытом огне

При нарушении правил разведения огня дачникам грозит штраф до 20 тысяч рублей

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Жарить мясо и другую пищу с использованием открытого огня в мангалах и жаровнях можно при соблюдении ряда условий, иначе россияне рискуют получить штраф вплоть до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель общественной приемной Союза садоводов Людмила Бурякова.
"Шашлык и другую пищу с использованием открытого огня и костра разрешено готовить в мангалах и жаровнях на расстоянии пяти метров от домов и хозпостроек, расположенных на участке. При этом надо очистить землю рядом до двух метров", - сказала она.
В случае если зафиксированы нарушения правил противопожарного режима, то последует предупреждение, и возможен штраф в размере 5-15 тысяч рублей, напомнила Бурякова.
В регионах, где введен особый противопожарный режим, жарить шашлык на открытом огне запрещено, однако можно использовать стационарные мангалы и барбекю, оснащенные крышкой, уточнила она. "При нарушениях на территории таких регионов предписание не выдают, а сразу штрафуют на 10-20 тысяч рублей", - отметила она.
 
