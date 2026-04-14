Суд вынес приговор экс-сенатору Савельеву за организацию убийства

2026-04-14T00:02+0300

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы приговорил бывшего сенатора Дмитрия Савельева к 10 годам колонии строгого режима за организацию приготовления к убийству предпринимателя, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Савельеву назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также суд лишил его государственных наград", - сказал собеседник агентства. Второму фигуранту Сергею Дюкову суд назначил восемь лет колонии особого режима по совокупности с предыдущим приговором. Как ранее сообщали РИА Новости в суде, коллегия присяжных заседателей единогласно признала бывшего сенатора Савельева виновным в покушении на убийство. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.

