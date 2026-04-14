Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью, заявил Сазанов
Минфин РФ не предлагал введение налога на сверхприбыль, сейчас изучает сданную в конце марта отчетность компаний по налогу на прибыль за 2025 год на наличие у...
2026-04-14T17:30+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ не предлагал введение налога на сверхприбыль, сейчас изучает сданную в конце марта отчетность компаний по налогу на прибыль за 2025 год на наличие у них сверхдоходов, такой налог в РФ может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью, но наряду с другими механизмами пополнения бюджета, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. "Таких предложений Минфин пока не озвучивал, в принципе у нас бюджетный цикл осенью, и бюджетный пакет будет рассматриваться только осенью, поэтому там какой-то особой спешки нет, изучаем информацию. Минфин такие предложения не направлял. Мы пока изучаем информацию. Все предложения будут в рамках бюджетного пакета, который будет рассматриваться осенью", - сказал Сазанов. Он подчеркнул, что компании сдали отчетность в конце марта. "Там налоговые декларации за 2025 год по налогу на прибыль были сданы в конце марта, мы сейчас агрегируем, обобщим информацию, посмотрим, есть там сверхдоходность, нет сверхдоходности и вообще можно ли об этом разговаривать или нет", - ответил он на вопрос, какие отрасли могут потенциально попасть под этот налог. "Это надо к осени, у нас в рамках бюджетного цикла в любом случае будет вопрос обсуждаться исходя из потребностей бюджета на следующую трехлетку, есть там вообще сверхприбыль, нет сверхприбыли, есть какие-то альтернативные механизмы, их нет. Есть ли потребность в этих деньгах или она будет закрываться какими-то иными источниками, методами, в том числе за счет оптимизации расходов. Это же вопрос в целом бюджетного планирования, который комплексно будет рассматриваться летом, и, соответственно, все законопроекты будут вноситься осенью", - заключил он.
Сазанов: Минфин не исключает обсуждения windfall taх в рамках бюджетного цикла осенью
