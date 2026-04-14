Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью, заявил Сазанов - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260414/sazanov-869158082.html
Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью, заявил Сазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/74/841837429_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_240dfc8355f4f348a0e4064e071cbb7c.jpg
https://1prime.ru/20260404/nalog--868901693.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84183/74/841837429_103:0:722:464_1920x0_80_0_0_3782668521cbc23f72c95b3c581aa8fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:30 14.04.2026
 
Минфин не исключает обсуждения windfall taх осенью, заявил Сазанов

Сазанов: Минфин не исключает обсуждения windfall taх в рамках бюджетного цикла осенью

Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Минфин РФ не предлагал введение налога на сверхприбыль, сейчас изучает сданную в конце марта отчетность компаний по налогу на прибыль за 2025 год на наличие у них сверхдоходов, такой налог в РФ может быть рассмотрен в бюджетном цикле осенью, но наряду с другими механизмами пополнения бюджета, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
"Таких предложений Минфин пока не озвучивал, в принципе у нас бюджетный цикл осенью, и бюджетный пакет будет рассматриваться только осенью, поэтому там какой-то особой спешки нет, изучаем информацию. Минфин такие предложения не направлял. Мы пока изучаем информацию. Все предложения будут в рамках бюджетного пакета, который будет рассматриваться осенью", - сказал Сазанов.
Он подчеркнул, что компании сдали отчетность в конце марта. "Там налоговые декларации за 2025 год по налогу на прибыль были сданы в конце марта, мы сейчас агрегируем, обобщим информацию, посмотрим, есть там сверхдоходность, нет сверхдоходности и вообще можно ли об этом разговаривать или нет", - ответил он на вопрос, какие отрасли могут потенциально попасть под этот налог.
"Это надо к осени, у нас в рамках бюджетного цикла в любом случае будет вопрос обсуждаться исходя из потребностей бюджета на следующую трехлетку, есть там вообще сверхприбыль, нет сверхприбыли, есть какие-то альтернативные механизмы, их нет. Есть ли потребность в этих деньгах или она будет закрываться какими-то иными источниками, методами, в том числе за счет оптимизации расходов. Это же вопрос в целом бюджетного планирования, который комплексно будет рассматриваться летом, и, соответственно, все законопроекты будут вноситься осенью", - заключил он.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2026
СМИ: в ЕС предложили ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний
4 апреля, 11:40
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала