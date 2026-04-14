https://1prime.ru/20260414/sgb-869144207.html

В СГБ Узбекистана рассказали, как не стать мишенью аферистов

2026-04-14T07:48+0300

технологии

россия

экономика

узбекистан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869144207.jpg?1776142263

ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Служба госбезопасности (СГБ) Узбекистана фиксирует рост подозрительных звонков гражданам страны с иностранных номеров, при этом ответ на такой вызов может свидетельствовать об "активности" абонента и привести к увеличению числа мошеннических атак, сообщает пресс-центр спецслужбы. "В последнее время все чаще фиксируются подозрительные звонки из-за рубежа на телефонные номера граждан Республики Узбекистан. По результатам анализа, проведенного специалистами по этим случаям, выявлено следующее", - отмечается в сообщении. По данным спецслужбы, злоумышленники используют интернет-телефонию и специальные программы, позволяющие подменять номер, - на экране телефона может отображаться код любой страны. В таких случаях определить реального инициатора звонка затруднительно, поскольку используются временные и поддельные номера, не зарегистрированные в базах операторов связи. "Поднятие трубки означает, что ваш номер "активен", и в результате количество мошеннических атак на вас резко увеличивается", - отмечается в сообщении. Кроме того, специалисты предупредили об опасности записи голоса абонента и последующем использовании ее с применением технологий искусственного интеллекта для обмана его родственников или знакомых. Среди других рисков - возможные списания средств при обратном звонке, а также попытки выманивания персональных данных и реквизитов банковских карт под видом сотрудников различных организаций. Специалисты рекомендуют не отвечать на вызовы с незнакомых зарубежных номеров, не перезванивать на них, блокировать подозрительные контакты и не раскрывать личные данные посторонним лицам, подчеркнули в пресс-центре ведомства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

