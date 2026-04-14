https://1prime.ru/20260414/sotrudnichestvo-869144585.html

Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество

Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество, прежде всего в энергетике, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T08:17+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

ДЖАКАРТА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество, прежде всего в энергетике, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. По его Виджаи, вчерашняя встреча лидеров в Москве продолжалась около пяти часов и завершилась конкретными договорённостями по ключевым направлениям. "Был достигнут ряд договорённостей, включая долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки", — заявил Виджая журналистам. Он подчеркнул, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнёров с учётом её глобального веса и ресурсной базы. "Мы признаём стратегическое положение России в мире, включая её роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето и одного из основателей БРИКС", — отметил он. По словам Виджаи, сотрудничество не ограничится энергетикой. Стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

