Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество - 14.04.2026, ПРАЙМ
Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество
2026-04-14T08:17+0300
россия
индонезия
рф
москва
владимир путин
прабово субианто
оон
ДЖАКАРТА, 14 апр — ПРАЙМ. Россия и Индонезия договорились наращивать стратегическое сотрудничество, прежде всего в энергетике, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто.
По его Виджаи, вчерашняя встреча лидеров в Москве продолжалась около пяти часов и завершилась конкретными договорённостями по ключевым направлениям.
"Был достигнут ряд договорённостей, включая долгосрочное сотрудничество в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки", — заявил Виджая журналистам.
Он подчеркнул, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнёров с учётом её глобального веса и ресурсной базы.
"Мы признаём стратегическое положение России в мире, включая её роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето и одного из основателей БРИКС", — отметил он.
По словам Виджаи, сотрудничество не ограничится энергетикой. Стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.
 
