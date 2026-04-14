Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/sovet-869159714.html
Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий
2026-04-14T18:09+0300
россия
бизнес
александр новак
максим орешкин
максим решетников
совет федерации
госдума
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg
https://1prime.ru/20260406/mer-868957719.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_413ea70323f355aa481fb62d087b3e64.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин возглавят Координационный совет по вопросам развития креативных индустрий, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития России.
Постановление правительства России, которым были утверждены положения о Координационном совете по вопросам развития креативных индустрий, было подписано в конце марта.
"Его (совет - ред.) возглавят под совместным председательством вице-премьер Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин", - говорится в сообщении.
Кроме Новака и Орешкина в состав совета также вошли министр экономического развития России Максим Решетников, его заместители Татьяна Илюшникова и Дмитрий Вахруков, представители Совета Федерации и Госдумы, Минфина, Минкультуры, Минпромторга, Минцифры, глава Роспатента, губернаторы ряда регионов и другие.
"Главная цель новой структуры – обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти и представителей творческих индустрий по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в этой сфере", - добавили в Минэкономразвития.
По оценке Росстата, вклад креативных индустрий в рост ВВП России в 2025 году составил 4,2% (или почти 8,3 триллиона рублей) против 3,9% в 2024 году, при этом российский президент Владимир Путин поставил задачу увеличения вклада креативного сектора к 2030 году до 6% ВВП.
МЭР завершило работу над Стратегией развития креативной экономики
6 апреля, 18:17
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала