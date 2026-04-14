https://1prime.ru/20260414/sovet-869159714.html

Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий

Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий - 14.04.2026, ПРАЙМ

Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий

Вице-премьер России Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин возглавят Координационный совет по вопросам развития креативных... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T18:09+0300

2026-04-14T18:09+0300

2026-04-14T18:09+0300

россия

бизнес

александр новак

максим орешкин

максим решетников

совет федерации

госдума

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6503e9b9bca1e65a209e0004125c632a.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин возглавят Координационный совет по вопросам развития креативных индустрий, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития России. Постановление правительства России, которым были утверждены положения о Координационном совете по вопросам развития креативных индустрий, было подписано в конце марта. "Его (совет - ред.) возглавят под совместным председательством вице-премьер Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин", - говорится в сообщении. Кроме Новака и Орешкина в состав совета также вошли министр экономического развития России Максим Решетников, его заместители Татьяна Илюшникова и Дмитрий Вахруков, представители Совета Федерации и Госдумы, Минфина, Минкультуры, Минпромторга, Минцифры, глава Роспатента, губернаторы ряда регионов и другие. "Главная цель новой структуры – обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти и представителей творческих индустрий по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в этой сфере", - добавили в Минэкономразвития. По оценке Росстата, вклад креативных индустрий в рост ВВП России в 2025 году составил 4,2% (или почти 8,3 триллиона рублей) против 3,9% в 2024 году, при этом российский президент Владимир Путин поставил задачу увеличения вклада креативного сектора к 2030 году до 6% ВВП.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, александр новак, максим орешкин, максим решетников, совет федерации, госдума, минфин