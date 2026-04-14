Новак и Орешкин возглавят совет по вопросам развития креативных индустрий

Новак и Орешкин возглавят Координационный совет по вопросам развития креативных индустрий
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин возглавят Координационный совет по вопросам развития креативных индустрий, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономического развития России.
Постановление правительства России, которым были утверждены положения о Координационном совете по вопросам развития креативных индустрий, было подписано в конце марта.
"Его (совет - ред.) возглавят под совместным председательством вице-премьер Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин", - говорится в сообщении.
Кроме Новака и Орешкина в состав совета также вошли министр экономического развития России Максим Решетников, его заместители Татьяна Илюшникова и Дмитрий Вахруков, представители Совета Федерации и Госдумы, Минфина, Минкультуры, Минпромторга, Минцифры, глава Роспатента, губернаторы ряда регионов и другие.
"Главная цель новой структуры – обеспечить взаимодействие федеральных и региональных органов власти и представителей творческих индустрий по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в этой сфере", - добавили в Минэкономразвития.
По оценке Росстата, вклад креативных индустрий в рост ВВП России в 2025 году составил 4,2% (или почти 8,3 триллиона рублей) против 3,9% в 2024 году, при этом российский президент Владимир Путин поставил задачу увеличения вклада креативного сектора к 2030 году до 6% ВВП.