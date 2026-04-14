https://1prime.ru/20260414/sposoby-869141698.html

В Kaspersky GReAT рассказали о способах взлома умных часов - 14.04.2026, ПРАЙМ

Злоумышленники могут взламывать умные часы для кражи данных из сервисов здоровья, привязанных к устройству и, как следствие, шантажа: хакер может сделать это в...

2026-04-14T05:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869141698.jpg?1776133001

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Злоумышленники могут взламывать умные часы для кражи данных из сервисов здоровья, привязанных к устройству и, как следствие, шантажа: хакер может сделать это в том числе благодаря некорректно настроенным параметрам приватности, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов. "Технически взлом умных часов возможен, однако на практике злоумышленники чаще нацелены не на само устройство, а на связанные с ним сервисы. В первую очередь их интересуют аккаунты, в которых хранятся данные с умных часов. А скомпрометировать их можно, например, с помощью обычного фишинга. Также злоумышленники могут искать пользователей с некорректно настроенными параметрами приватности, которые открыто делятся своей геолокацией и другой конфиденциальной информацией", - сообщил он. По его словам, злоумышленники интересуются умными часами, потому что в них установлены приложения для фитнеса. А они в свою очередь имеют доступ к большому объему данных о человеке, особенно если речь идет об активностях на открытом воздухе, например, беге. Так, для анализа тренировок часы собирают множество параметров: пульс, количество шагов, пройденную дистанцию, перепад высот и геолокацию. "Данные о местоположении и маршрутах могут использоваться для слежки или преследования, а информация о здоровье и физической активности - в схемах социальной инженерии или даже для шантажа", - прокомментировал эксперт. И хотя отдельной статистики по взломам умных часов нет, риски нельзя игнорировать, говорит Галов. По его словам, смарт-часами пользуется порядка 70% владельцев устройств для мониторинга здоровья. Это означает, что даже редкие уязвимости или ошибки в настройках приватности могут затрагивать значительное число пользователей. "В целом важно помнить, что основная зона риска - не столько сами устройства, сколько аккаунты и настройки приватности. Поэтому стоит внимательно изучать политику конфиденциальности выбранного приложения: добросовестные разработчики указывают, какие данные собираются, с какой целью и могут ли передаваться третьим сторонам. Можно проверить, были ли у сервиса случаи утечек данных", - подытожил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

