США достигли целей нападения на Иран, заявил вице-президент

США достигли целей нападения на Иран, операцию можно завершать, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T03:15+0300

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. США достигли целей нападения на Иран, операцию можно завершать, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. "Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей", - заявил Вэнс в интервью Fox News. Как заявил вице-президент, США могут сворачивать операцию. "Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", - сказал Вэнс. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. 11 апреля страны начали переговоры в Исламабаде, но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Трамп после этого заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.

