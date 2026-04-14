США достигли целей нападения на Иран, заявил вице-президент

https://1prime.ru/20260414/ssha-869140360.html
США достигли целей нападения на Иран, операцию можно завершать, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T03:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
иран
израиль
джей ди вэнс
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869140360.jpg?1776125747
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. США достигли целей нападения на Иран, операцию можно завершать, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
"Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей", - заявил Вэнс в интервью Fox News.
Как заявил вице-президент, США могут сворачивать операцию.
"Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", - сказал Вэнс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. 11 апреля страны начали переговоры в Исламабаде, но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
