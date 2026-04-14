Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в квартире - 14.04.2026, ПРАЙМ
Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в квартире
Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в квартире - 14.04.2026, ПРАЙМ
Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в квартире
Амурский областной суд ужесточил приговор гражданину Китая, прятавшему 20 килограммов золота в вентиляционной шахте благовещенской квартиры, заменив штраф в 450 | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T06:02+0300
2026-04-14T06:02+0300
экономика
общество
россия
китай
рф
приамурье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869142592.jpg?1776135734
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Амурский областной суд ужесточил приговор гражданину Китая, прятавшему 20 килограммов золота в вентиляционной шахте благовещенской квартиры, заменив штраф в 450 тысяч рублей на три года колонии-поселения со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Приамурья. Гражданин КНР был осуждён в марте 2026 года. Благовещенский городской суд установил, что иностранец получил 24 слитка от неизвестного лица и спрятал их в вентиляционной шахте в ванной комнате, планируя вернуть позже. Однако оперативники следили за его действиями и изъяли слитки. Их вес почти 21,5 килограммов, стоимость составила около 207,3 миллиона рублей. Суд признал китайского гражданина виновным в незаконном хранении драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 450 тысяч рублей. Прокуратура сочла решение мягким и обжаловала его в Амурском областном суде, потребовал назначить иностранцу четыре года колонии-поселения со штрафом. "Судебная коллегия Амурского областного суда исключила назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (статья 64 УК РФ), и приговорила Цинь к 3 годам колонии-поселения со штрафом 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
китай
рф
приамурье
общество , россия, китай, рф, приамурье
Экономика, Общество , РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Приамурье
06:02 14.04.2026
 
Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в квартире

Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в вентиляционной шахте

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Амурский областной суд ужесточил приговор гражданину Китая, прятавшему 20 килограммов золота в вентиляционной шахте благовещенской квартиры, заменив штраф в 450 тысяч рублей на три года колонии-поселения со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Приамурья.
Гражданин КНР был осуждён в марте 2026 года. Благовещенский городской суд установил, что иностранец получил 24 слитка от неизвестного лица и спрятал их в вентиляционной шахте в ванной комнате, планируя вернуть позже. Однако оперативники следили за его действиями и изъяли слитки. Их вес почти 21,5 килограммов, стоимость составила около 207,3 миллиона рублей.
Суд признал китайского гражданина виновным в незаконном хранении драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 450 тысяч рублей. Прокуратура сочла решение мягким и обжаловала его в Амурском областном суде, потребовал назначить иностранцу четыре года колонии-поселения со штрафом.
"Судебная коллегия Амурского областного суда исключила назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (статья 64 УК РФ), и приговорила Цинь к 3 годам колонии-поселения со штрафом 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯКИТАЙРФПриамурье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
