Суд ужесточил приговор китайцу, прятавшему 20 килограммов золота в квартире

2026-04-14T06:02+0300

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – ПРАЙМ. Амурский областной суд ужесточил приговор гражданину Китая, прятавшему 20 килограммов золота в вентиляционной шахте благовещенской квартиры, заменив штраф в 450 тысяч рублей на три года колонии-поселения со штрафом в 500 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Приамурья. Гражданин КНР был осуждён в марте 2026 года. Благовещенский городской суд установил, что иностранец получил 24 слитка от неизвестного лица и спрятал их в вентиляционной шахте в ванной комнате, планируя вернуть позже. Однако оперативники следили за его действиями и изъяли слитки. Их вес почти 21,5 килограммов, стоимость составила около 207,3 миллиона рублей. Суд признал китайского гражданина виновным в незаконном хранении драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 450 тысяч рублей. Прокуратура сочла решение мягким и обжаловала его в Амурском областном суде, потребовал назначить иностранцу четыре года колонии-поселения со штрафом. "Судебная коллегия Амурского областного суда исключила назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (статья 64 УК РФ), и приговорила Цинь к 3 годам колонии-поселения со штрафом 500 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

