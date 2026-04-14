Суд взыскал с контролировавших "НСТ-Банк" лиц более 12,5 миллиарда рублей
Арбитражный суд Оренбургской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" взыскал с экс-бенефициаров и бывших...
2026-04-14T19:54+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Оренбургской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" взыскал с экс-бенефициаров и бывших топ-менеджеров АО "НСТ-Банк" (город Новотроицк) свыше 12,5 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности, сообщает АСВ. "Среди ответчиков: бывшие бенефициары банка Магомед Мухиев и Михаил Янчук, члены совета директоров Юрий Мочалов, Аза Мухиева и Лидия Лукьянова, председатель правления Елена Каркачева (Еськина), руководитель московского филиала Виталий Лаврентьев", - говорится в сообщении. Основанием для привлечения к ответственности послужило формирование активов банка неликвидной ссудной задолженностью, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости, непринятие первоочередных мер по предупреждению банкротства, уточняет АСВ. Банк России отозвал у "НСТ-Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку он проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
