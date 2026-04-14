Суд взыскал с контролировавших "НСТ-Банк" лиц более 12,5 миллиарда рублей - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/sud-869162207.html
Суд взыскал с контролировавших "НСТ-Банк" лиц более 12,5 миллиарда рублей
банки
финансы
россия
оренбургская область
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, оренбургская область, агентство по страхованию вкладов
19:54 14.04.2026
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Оренбургской области по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" взыскал с экс-бенефициаров и бывших топ-менеджеров АО "НСТ-Банк" (город Новотроицк) свыше 12,5 миллиарда рублей в порядке субсидиарной ответственности, сообщает АСВ.
"Среди ответчиков: бывшие бенефициары банка Магомед Мухиев и Михаил Янчук, члены совета директоров Юрий Мочалов, Аза Мухиева и Лидия Лукьянова, председатель правления Елена Каркачева (Еськина), руководитель московского филиала Виталий Лаврентьев", - говорится в сообщении.
Основанием для привлечения к ответственности послужило формирование активов банка неликвидной ссудной задолженностью, приобретение ценных бумаг по завышенной стоимости, непринятие первоочередных мер по предупреждению банкротства, уточняет АСВ.
Банк России отозвал у "НСТ-Банка" лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году, поскольку он проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала