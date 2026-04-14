Суд 6 мая рассмотрит иск по делу о ЧП с танкерами в Керченском проливе - 14.04.2026, ПРАЙМ
Суд 6 мая рассмотрит иск по делу о ЧП с танкерами в Керченском проливе
Суд 6 мая рассмотрит иск по делу о ЧП с танкерами в Керченском проливе
19:59 14.04.2026
 
Суд 6 мая рассмотрит иск по делу о ЧП с танкерами в Керченском проливе

Суд 6 мая снова рассмотрит иск Морспасслужбы по делу о ЧП с танкерами в Керченском проливе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер " Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края 6 мая заново рассмотрит иск Морспасслужбы о взыскании расходов на ликвидацию разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Керченском проливе в декабре 2024 года, следует из картотеки суда.
Ранее ФГБУ "Морспасслужба" обратилось в суд с иском о солидарном взыскании расходов с владельцев танкеров "Волгонефть -212" и "Волгонефть-239" за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Страховые компании ООО "Абсолют страхование и САО "ВСК" заявили ходатайство о создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный инцидентом с нефтеналивными танкерами "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на общую сумму 1 066 895 522 рубля. Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года постановил отказать страховым компаниям в удовлетворении ходатайства. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в декабре 2025 года оставил решение без изменения.
Решение было обжаловано. В марте арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение и направил спор на новое рассмотрение.
Из картотеки суда следует, что 13 апреля в суд поступило исковое заявление от ФГБУ "Морспасслужба", АО "РНПК", Южной транспортной прокуратуры, ООО "Транснефть-Сервис" к ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КамаТрансОйл" (владелец и фрахтователь судна "Волгонефть-212" соответственно). Среди третьих лиц – страховые компании, Генпрокуратура, Ространснадзор и ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239").
Дата рассмотрения назначена на 6 мая.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
