Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Т-Банка - 14.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260414/tbank-869152940.html
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Т-Банка
Сбой произошел в работе Т-Банка: россияне не могут войти в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T15:20+0300
банки
технологии
финансы
москва
московская область
ленинградская область
15:20 14.04.2026
 
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Т-Банка

Detector404: в работе мобильного приложения Т-Банка произошел сбой

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Сбой произошел в работе Т-Банка: россияне не могут войти в мобильное приложение, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Отмечается, что на 14:45 мск количество жалоб на трудности в работе сервисов банка составило 1200 за последний час и 2200 - за сутки.
При этом 70% жалуется на сбой мобильного приложения, а 16% - на общие трудности в работе банка.
Больше всего за последний час поступило сообщений о сбоях в работе Т-Банка в Москве (4%), Московской области (4%), Санкт -Петербурге (3%), Самарской и Ленинградской областях (3%) соответственно.
 
