На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов

Запаса топлива для работы дизель-генераторов на Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T08:58+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Запаса топлива для работы дизель-генераторов на Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Запасов топлива для работы дизель-генераторов на площадке достаточно", - сказала Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

энергодар, европа, рф, запорожская аэс