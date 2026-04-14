На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов - 14.04.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов - 14.04.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов
Запаса топлива для работы дизель-генераторов на Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям | 14.04.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Запаса топлива для работы дизель-генераторов на Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. "Запасов топлива для работы дизель-генераторов на площадке достаточно", - сказала Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, рф, запорожская аэс
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, Происшествия
08:58 14.04.2026 (обновлено: 09:07 14.04.2026)
 
На ЗАЭС заявили о достаточном запасе топлива для работы генераторов

Яшина: запасов топлива для работы дизель-генераторов на ЗАЭС достаточно

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Запаса топлива для работы дизель-генераторов на Запорожской АЭС, потерявшей внешнее электроснабжение, достаточно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Запасов топлива для работы дизель-генераторов на площадке достаточно", - сказала Яшина.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
ПроисшествияЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭС
 
 
