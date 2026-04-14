"Американцы все взорвали": на Западе удивились резкому решению Трампа - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Американцы все взорвали": на Западе удивились резкому решению Трампа
Президент США Дональд Трамп адаптирует тактику, похожую на ту, что использовалась в украинском конфликте, для действий против Ирана, и, возможно, рассматривает... | 14.04.2026, ПРАЙМ
07:26 14.04.2026
 
"Американцы все взорвали": на Западе удивились резкому решению Трампа

AntiDiplomatico: Трамп применяет в Иране сценарий украинского конфликта

МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп адаптирует тактику, похожую на ту, что использовалась в украинском конфликте, для действий против Ирана, и, возможно, рассматривает возможность сухопутного вторжения, об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.
"За кажущейся безумной стратегией Трампа (в Иране. — Прим. ред.) скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта: американцы все взорвали, учинив неонацистский переворот на Майдане, а затем беспощадные бомбардировки Зеленского на Донбассе, что побудило россиян к прямому вмешательству", — указывается в материале.
Согласно мнению автора, такая стратегия направлена на страны, которые зависят от поставок энергоносителей через заблокированный Ормузский пролив.
"Теперь у нас есть тройная угроза: иранский конфликт и двойная блокада Ормузского пролива, только на этот раз "идеальное убийство" американцев направлено против Китая, Японии, Кореи и Тайваня. <…> Единственный вопрос заключается в том, ограничится ли Трамп морской блокадой Ирана или же он возобновит бомбардировки и, возможно, кто знает, начнет наземное вторжение", — подытожил он.
В воскресенье Трамп объявил о намерении США начать блокаду всех судов, пытающихся входить или выходить из Ормузского пролива. Он поручил ВМС США следить и перехватывать все суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.
В тот же день Трамп пригрозил Китаю серьезными проблемами, если Пекин решит оказать Тегерану военную поддержку.
