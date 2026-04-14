"Американцы все взорвали": на Западе удивились резкому решению Трампа - 14.04.2026, ПРАЙМ

Президент США Дональд Трамп адаптирует тактику, похожую на ту, что использовалась в украинском конфликте, для действий против Ирана, и, возможно, рассматривает... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T07:26+0300

МОСКВА, 14 апреля — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп адаптирует тактику, похожую на ту, что использовалась в украинском конфликте, для действий против Ирана, и, возможно, рассматривает возможность сухопутного вторжения, об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico."За кажущейся безумной стратегией Трампа (в Иране. — Прим. ред.) скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта: американцы все взорвали, учинив неонацистский переворот на Майдане, а затем беспощадные бомбардировки Зеленского на Донбассе, что побудило россиян к прямому вмешательству", — указывается в материале.Согласно мнению автора, такая стратегия направлена на страны, которые зависят от поставок энергоносителей через заблокированный Ормузский пролив."Теперь у нас есть тройная угроза: иранский конфликт и двойная блокада Ормузского пролива, только на этот раз "идеальное убийство" американцев направлено против Китая, Японии, Кореи и Тайваня. <…> Единственный вопрос заключается в том, ограничится ли Трамп морской блокадой Ирана или же он возобновит бомбардировки и, возможно, кто знает, начнет наземное вторжение", — подытожил он.В воскресенье Трамп объявил о намерении США начать блокаду всех судов, пытающихся входить или выходить из Ормузского пролива. Он поручил ВМС США следить и перехватывать все суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.В тот же день Трамп пригрозил Китаю серьезными проблемами, если Пекин решит оказать Тегерану военную поддержку.

дональд трамп, иран, сша, мировая экономика, ормузский пролив, общество