Объем продажи юаней ЦБ с расчетами 13 апреля составил 4,6 миллиарда рублей

Объем продажи юаней ЦБ с расчетами 13 апреля составил 4,6 миллиарда рублей - 14.04.2026, ПРАЙМ

Объем продажи юаней ЦБ с расчетами 13 апреля составил 4,6 миллиарда рублей

Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 13 апреля составил 4,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T11:18+0300

2026-04-14T11:18+0300

2026-04-14T11:18+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 13 апреля составил 4,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть. В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

финансы, рынок, банки, минфин, банк россия, фнб