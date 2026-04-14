ЦБ ожидает, что правительство абсорбирует ликвидность банковского сектора

2026-04-14T11:37+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 15 по 21 апреля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 38 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 8 по 14 апреля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 16 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 645 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность на 117 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,821 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 4,33 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

