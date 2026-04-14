https://1prime.ru/20260414/tsb-869154059.html
ЦБ заявил о снижении профицита счета платежного баланса в январе и феврале
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале снизилось до 1,9 миллиарда долларов с 10,4 миллиарда за аналогичный период прошлого...
2026-04-14T16:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале снизилось до 1,9 миллиарда долларов с 10,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "Профицит счета текущих операций в феврале 2026 года составил 1,6 миллиарда долларов США (январь 2026 года – 0,4 миллиарда долларов США; февраль 2025 года – 7,6 миллиарда долларов США). Снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением экспорта товаров при росте импорта наряду с увеличением дефицита баланса услуг. В январе – феврале 2026 года профицит счета текущих операций сократился до 1,9 миллиарда долларов США с 10,4 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2025 года в силу тех же тенденций", - сообщил регулятор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ЦБ: профицит счета текущих операций в январе-феврале снизился до $1,9 миллиарда