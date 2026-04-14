ЦБ заявил о снижении профицита счета платежного баланса в январе и феврале

2026-04-14T16:14+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале снизилось до 1,9 миллиарда долларов с 10,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "Профицит счета текущих операций в феврале 2026 года составил 1,6 миллиарда долларов США (январь 2026 года – 0,4 миллиарда долларов США; февраль 2025 года – 7,6 миллиарда долларов США). Снижение показателя к аналогичному периоду прошлого года связано с уменьшением экспорта товаров при росте импорта наряду с увеличением дефицита баланса услуг. В январе – феврале 2026 года профицит счета текущих операций сократился до 1,9 миллиарда долларов США с 10,4 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2025 года в силу тех же тенденций", - сообщил регулятор.

