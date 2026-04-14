МВФ допустил, что цены на нефть могут вырасти на 100%

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ - в... | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T17:03+0300

ВАШИНГТОН, 14 апр – ПРАЙМ. Затягивание конфликта на Ближнем Востоке и развитие мировой экономики по неблагоприятному сценарию могут привести к росту цен на нефть в два раза, а на газ - в три раза для Европы и Азии уже в 2026 году, предупредили в Международном валютном фонде (МВФ). "При тяжелом сценарии шок для цен на сырьевые товары будет более сильным и продолжительным, при этом цены на нефть вырастут на 100% со второго квартала 2026 года по сравнению с базовым прогнозом за январь 2026 года", - говорится в опубликованном докладе организации. Таким образом, МВФ допускает среднее значение цен на нефть около 110 долларов за баррель в 2026 году и около 125 долларов - в 2027 году. Кроме того, по расчетам МВФ цены на газ в Европе и Азии вырастут на 200% за тот же период, а цены на продукты питания вырастут на 5% в 2026 году и на 10% - в 2027 году.

газ, европа, азия, ближний восток, мвф, мировая экономика