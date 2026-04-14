"Ищите убежище". Мерц сообщил Киеву плохие новости на встрече с Зеленским

2026-04-14T22:54+0300

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Германия намерена содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Встречу транслировал YouTube-канал украинского парламента. "Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы они были там и помогали своей стране", — сказал он. В начале года стало известно, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге планирует проводить в Германии широкомасштабную "депортационную кампанию" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращение на Украину украинских мужчин, которые могут нести военную службу. ХСС планирует занимать более жесткую позицию в этом вопросе. Это подразумевает, что "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны". Начиная с 2022 года, в Германию приехали более 1,2 миллиона граждан Украины. Согласно данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. В августе сообщалось, что 134 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получают базовое социальное пособие.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

