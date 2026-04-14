"Ищите убежище". Мерц сообщил Киеву плохие новости на встрече с Зеленским - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/ukraina-869165282.html
"Ищите убежище". Мерц сообщил Киеву плохие новости на встрече с Зеленским
"Ищите убежище". Мерц сообщил Киеву плохие новости на встрече с Зеленским - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Ищите убежище". Мерц сообщил Киеву плохие новости на встрече с Зеленским
Германия намерена содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T22:54+0300
2026-04-14T22:54+0300
общество
мировая экономика
украина
германия
берлин
владимир зеленский
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Германия намерена содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Встречу транслировал YouTube-канал украинского парламента. "Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы они были там и помогали своей стране", — сказал он. В начале года стало известно, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге планирует проводить в Германии широкомасштабную "депортационную кампанию" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращение на Украину украинских мужчин, которые могут нести военную службу. ХСС планирует занимать более жесткую позицию в этом вопросе. Это подразумевает, что "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны". Начиная с 2022 года, в Германию приехали более 1,2 миллиона граждан Украины. Согласно данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. В августе сообщалось, что 134 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получают базовое социальное пособие.
украина
германия
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, германия, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц
22:54 14.04.2026
 
"Ищите убежище". Мерц сообщил Киеву плохие новости на встрече с Зеленским

Мерц: ФРГ будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Немецкий политик Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Германия намерена содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста, об этом заявил канцлер Фридрих Мерц на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине. Встречу транслировал YouTube-канал украинского парламента.
"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы они были там и помогали своей стране", — сказал он.
В начале года стало известно, что фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге планирует проводить в Германии широкомасштабную "депортационную кампанию" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращение на Украину украинских мужчин, которые могут нести военную службу.
ХСС планирует занимать более жесткую позицию в этом вопросе. Это подразумевает, что "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны".
Начиная с 2022 года, в Германию приехали более 1,2 миллиона граждан Украины. Согласно данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. В августе сообщалось, что 134 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получают базовое социальное пособие.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯБерлинВладимир ЗеленскийФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала