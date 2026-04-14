На Украине забили тревогу после слов Мадьяра о России - 14.04.2026, ПРАЙМ
На Украине забили тревогу после слов Мадьяра о России
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Подход лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра к закупкам нефти и газа из России может стать серьезным препятствием в отношениях Будапешта с Киевом, сообщает "Страна.ua"."Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом —намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России. Киев не только поддерживает этот курс, но еще и активно ему содействует. &lt;…&gt; Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода ("Дружба" — Прим. ред.) даже с целью наладить диалог с Мадьяром", — говорится в публикации.В материале подчеркивается, что в отношениях между Венгрией и Киевом сохранятся и иные спорные вопросы, способные осложнить диалог.Накануне Мадьяр в ходе международной пресс-конференции заявил, что после прихода к власти партия "Тиса" будет стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов, однако не намерена полностью отказываться от закупок из России. Он подчеркнул, что для Будапешта ключевым фактором остаются цена и надежность поставок.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Подход лидера победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра к закупкам нефти и газа из России может стать серьезным препятствием в отношениях Будапешта с Киевом, сообщает "Страна.ua".
"Еще один весьма вероятный повод для новой напряженности между Киевом и Будапештом —намерение Мадьяра сохранить поставки российских энергоносителей. Евросоюз декларирует полный отказ от нефти и газа из России. Киев не только поддерживает этот курс, но еще и активно ему содействует. <…> Есть большие сомнения, что украинское руководство согласится при таких планах на возобновление работы трубопровода ("Дружба" — Прим. ред.) даже с целью наладить диалог с Мадьяром", — говорится в публикации.
В материале подчеркивается, что в отношениях между Венгрией и Киевом сохранятся и иные спорные вопросы, способные осложнить диалог.
Накануне Мадьяр в ходе международной пресс-конференции заявил, что после прихода к власти партия "Тиса" будет стремиться к диверсификации поставок энергоресурсов, однако не намерена полностью отказываться от закупок из России. Он подчеркнул, что для Будапешта ключевым фактором остаются цена и надежность поставок.
